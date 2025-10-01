$41.140.18
Суд Варшавы отправил под стражу украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северного потока", взяли под стражу на семь дней.

Суд Варшавы отправил под стражу украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Варшавский районный суд заключил под стражу украинца, подозреваемого Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток" три года назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

Детали

Варшавский районный суд постановил, что Владимир З., украинец, которого немецкая система правосудия подозревает в причастности к взрыву газопровода "Северный поток" в 2022 году, будет взят под стражу на семь дней

- говорится в сообщении.

Ожидается, что прокуратура в течение недели получит соответствующую документацию, переведенную на польский язык. После этого следователи подготовят и, возможно, поддержат ходатайство об экстрадиции Владимира в Германию.

Дополнение

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Во вторник Владимира допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

Контекст

"Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию. Он был построен для транспортировки российского газа по дну Балтийского моря в Европу, но Германия приостановила процесс его сертификации в феврале 2022 года из-за признания москвой самопровозглашенных республик на востоке Украины перед ее вторжением. российское правительство заявило, что его можно отремонтировать, даже несмотря на то, что Германия исключила возможность ввода его в эксплуатацию.

Спикер кремля дмитрий песков заявил во вторник, что россия надеется, что Германия завершит расследование взрывов, в которых, по его словам, москва обвиняет Киев.

Немецкие следователи установили личности украинской группы из пяти мужчин и женщины, которых они считают ответственными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правительство ничего не знало о каких-либо планах подрыва трубопроводов.

Немецкие прокуроры сообщили, что в случае экстрадиции мужчины его передадут следственному судье федерального суда в Карлсруэ. Дело имеет дипломатический резонанс, поскольку Германия оказывает Украине военную и материальную поддержку против россии.

В прошлом месяце еще одного украинца, 49-летнего Сергея Кузнецова, арестовали в Италии во время отпуска на основании европейского ордера. Итальянский суд постановил его экстрадицию в Германию для предъявления обвинений по делу об атаке на "Северный поток". По данным следствия, Кузнецов подделал документы для аренды яхты через посредников, с которой были осуществлены подрывы вблизи датского острова Борнхольм.

Напомним

Ранее УНН писал, что Владимира З. задержали в Польше по европейскому ордеру на арест, выданному Германией, из-за подозрения в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток". Немецкие спецслужбы считают, что он, будучи инструктором по дайвингу, заложил взрывчатку на трубопроводе в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Анна Мурашко

Новости Мира
Северный поток
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Польша