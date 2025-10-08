Що буде з підозрюваним у підриві "Північного потоку": посол України відповів на заяву прем'єра Польщі

$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 1980 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7776 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11957 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12776 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17399 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17373 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16331 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59529 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54673 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39642 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Популярнi новини
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1996 перегляди
Ексклюзив
10:08 • 1996 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5104 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26170 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59532 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44047 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Руслан Стефанчук
Данило Гетманцев
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10860 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37418 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40727 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92354 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87153 перегляди
Tesla Model Y
The Guardian
Північний потік
Свіфт
El País

Що буде з підозрюваним у підриві "Північного потоку": посол України відповів на заяву прем'єра Польщі

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що Україна не втручатиметься у справу Володимира Ж., якого Німеччина звинувачує у підриві "Північного потоку". Остаточне рішення ухвалюватиме польський суд, але Україна захищатиме інтереси свого громадянина.

Що буде з підозрюваним у підриві "Північного потоку": посол України відповів на заяву прем'єра Польщі

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар відреагував на слова польського прем’єр-міністра Дональда Туска щодо українця Володимира Ж., якого німецька сторона звинувачує у підриві газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM24.

Деталі

Як зазначив посол, Україна не втручатиметься в цю справу - остаточне рішення ухвалюватиме польський суд. Водночас Україна захищатиме інтереси свого громадянина і покаже на власному прикладі, як треба його захищати.

Контекст

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція українця, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік", не відповідає інтересам офіційної Варшави.

Євген Устименко

Північний потік
Варшава
Німеччина
Дональд Туск
Україна
Польща