Що буде з підозрюваним у підриві "Північного потоку": посол України відповів на заяву прем'єра Польщі

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар відреагував на слова польського прем’єр-міністра Дональда Туска щодо українця Володимира Ж., якого німецька сторона звинувачує у підриві газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM24.

Деталі

Як зазначив посол, Україна не втручатиметься в цю справу - остаточне рішення ухвалюватиме польський суд. Водночас Україна захищатиме інтереси свого громадянина і покаже на власному прикладі, як треба його захищати.

Контекст

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція українця, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік", не відповідає інтересам офіційної Варшави.