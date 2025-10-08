Что будет с подозреваемым во взрыве "Северного потока": посол Украины ответил на заявление премьера Польши

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска относительно украинца Владимира Ж., которого немецкая сторона обвиняет в подрыве газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFM24.

Детали

Как отметил посол, Украина не будет вмешиваться в это дело - окончательное решение будет принимать польский суд. В то же время Украина будет защищать интересы своего гражданина и покажет на собственном примере, как нужно его защищать.

Контекст

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция украинца, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", не соответствует интересам официальной Варшавы.