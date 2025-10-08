Что будет с подозреваемым во взрыве "Северного потока": посол Украины ответил на заявление премьера Польши

$41.320.03
Эксклюзив
10:08 • 188 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 5712 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11408 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12260 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 16987 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17146 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16167 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59144 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54598 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39620 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений
8 октября, 01:02 • 28428 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык
8 октября, 02:06 • 25751 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN
8 октября, 02:56 • 29103 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны
04:41 • 20400 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность
07:12 • 24939 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 172 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 4098 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 25097 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 59137 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 43720 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Даниил Гетманцев
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 10634 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 37206 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 40528 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 92166 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 86966 просмотра
Тесла Модель Y
Хранитель
Северный поток
СВИФТ
Эль-Паис

Что будет с подозреваемым во взрыве "Северного потока": посол Украины ответил на заявление премьера Польши

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина не будет вмешиваться в дело Владимира Ж., которого Германия обвиняет во взрыве "Северного потока". Окончательное решение будет принимать польский суд, но Украина будет защищать интересы своего гражданина.

Что будет с подозреваемым во взрыве "Северного потока": посол Украины ответил на заявление премьера Польши

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска относительно украинца Владимира Ж., которого немецкая сторона обвиняет в подрыве газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFM24.

Детали

Как отметил посол, Украина не будет вмешиваться в это дело - окончательное решение будет принимать польский суд. В то же время Украина будет защищать интересы своего гражданина и покажет на собственном примере, как нужно его защищать.

Контекст

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция украинца, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", не соответствует интересам официальной Варшавы.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости МираНаши за границей
Северный поток
Варшава
Германия
Дональд Туск
Украина
Польша