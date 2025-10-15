Италия приостановила экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - СМИ

Кассационный суд в Риме приостановил экстрадицию 49-летнего Сергея К. в Германию, отправив дело на новое рассмотрение. В Польше ожидается решение об экстрадиции другого украинца, Владимира З., подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах.