Италия приостановила экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - СМИ
Киев • УНН
Кассационный суд в Риме приостановил экстрадицию 49-летнего Сергея К. в Германию, отправив дело на новое рассмотрение. В Польше ожидается решение об экстрадиции другого украинца, Владимира З., подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах.
Суд в Италии приостановил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Решение о приостановлении экстрадиции украинца принял кассационный суд в Риме. Дело 49-летнего Сергея К. отправлено на новое рассмотрение. Немецкое агентство dpa называет решение суда "неожиданным".
В пятницу польский суд должен решить, выдавать ли Германии другого украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов в Балтийском море. Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что это было бы не на пользу польского правительства.
Контекст
В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".
Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.
Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.
1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.