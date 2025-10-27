Суд в Италии дал зеленый свет в вопросе экстрадиции подозреваемого по делу "Северного потока" украинца - СМИ
Киев • УНН
Итальянский суд дал зеленый свет в вопросе экстрадиции в Германию подозреваемого по делу "Северного потока". Адвокат обвиняемого украинца подтвердил это решение.
Суд в Италии дал добро в судебном споре об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу о диверсии в отношении "Северного потока", со ссылкой на адвоката сообщает среди прочих немецких медиа Die Welt, пишет УНН.
Итальянский суд дал зеленый свет в судебном споре об экстрадиции подозреваемого по делу о диверсии в отношении "Северного потока" в Германию
Об этом, как указано, сообщил адвокат обвиняемого украинца.
Напомним
15 октября стало известно, что кассационный суд в Риме приостановил экстрадицию 49-летнего Сергея К., подозреваемого по делу "Северного потока", в Германию, отправив дело на новое рассмотрение.