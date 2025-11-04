Дело "Северных потоков": подозреваемый украинец объявил голодовку в итальянской тюрьме

В знак протеста против условий своего содержания в тюрьме строгого режима в Италии 49-летний украинец, подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", начал голодовку, пишет УНН со ссылкой на Tagesspiegel.

Детали

"49-летний украинец отказывается от еды с 31 октября, сообщил его адвокат. Сергей К. находится в предварительном заключении в Италии с лета и должен быть экстрадирован в Германию", - говорится в публикации.

Как пояснил его адвокат Никола Канестрини, голодовкой К. хочет добиться соблюдения своих основных прав. Украинец требует, в частности, права на "достаточное питание, здоровую среду содержания в тюрьме, гуманные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации".

Его арестовали в августе во время отдыха с семьей недалеко от Римини. Федеральная прокуратура Германии обвиняет его в соучастии в организации взрыва на газопроводах и неконституционном саботаже. В связи с этим он должен предстать перед судом в Германии, пишет издание.

Недавно суд в Болонье удовлетворил ходатайство о выдаче гражданина Украины властям Германии. Однако адвокат Канестрини заявил, что будет оспаривать это решение в Верховном суде Италии.

Верховный суд уже однажды прекращал экстрадицию после того, как Болонский суд дал добро на экстрадицию в сентябре.

Неясно, когда состоятся следующие слушания в Риме. Канестрини заявил, что не сдастся, "пока суд не рассмотрит вопросы международного права и прав человека в этом деле". Если дело дойдет до суда в Германии, то, скорее всего, оно будет проходить в Гамбурге, указывает издание.

