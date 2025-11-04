ukenru
07:40 • 7132 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 19719 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 14849 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 65082 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 41587 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 41231 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 33869 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 46392 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18527 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15628 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
публикации
Эксклюзивы
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
07:25
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
3 ноября, 16:38
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
3 ноября, 14:12
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Дело "Северных потоков": подозреваемый украинец объявил голодовку в итальянской тюрьме

Киев • УНН

 • 836 просмотра

49-летний украинец Сергей К., подозреваемый по делу о подрыве "Северного потока", отказывается от еды с 31 октября. Он протестует против условий содержания в тюрьме строгого режима в Италии и требует соблюдения своих прав.

Дело "Северных потоков": подозреваемый украинец объявил голодовку в итальянской тюрьме

В знак протеста против условий своего содержания в тюрьме строгого режима в Италии 49-летний украинец, подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", начал голодовку, пишет УНН со ссылкой на Tagesspiegel.

Детали

"49-летний украинец отказывается от еды с 31 октября, сообщил его адвокат. Сергей К. находится в предварительном заключении в Италии с лета и должен быть экстрадирован в Германию", - говорится в публикации.

Суд в Италии дал зеленый свет в вопросе экстрадиции подозреваемого по делу "Северного потока" украинца - СМИ27.10.25, 12:17 • 4655 просмотров

Как пояснил его адвокат Никола Канестрини, голодовкой К. хочет добиться соблюдения своих основных прав. Украинец требует, в частности, права на "достаточное питание, здоровую среду содержания в тюрьме, гуманные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации".

Его арестовали в августе во время отдыха с семьей недалеко от Римини. Федеральная прокуратура Германии обвиняет его в соучастии в организации взрыва на газопроводах и неконституционном саботаже. В связи с этим он должен предстать перед судом в Германии, пишет издание.

Недавно суд в Болонье удовлетворил ходатайство о выдаче гражданина Украины властям Германии. Однако адвокат Канестрини заявил, что будет оспаривать это решение в Верховном суде Италии.

Верховный суд уже однажды прекращал экстрадицию после того, как Болонский суд дал добро на экстрадицию в сентябре.

Неясно, когда состоятся следующие слушания в Риме. Канестрини заявил, что не сдастся, "пока суд не рассмотрит вопросы международного права и прав человека в этом деле". Если дело дойдет до суда в Германии, то, скорее всего, оно будет проходить в Гамбурге, указывает издание.

Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца17.10.25, 15:15 • 3542 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Энергетика
Северный поток
Рим
Гамбург
Италия
Германия