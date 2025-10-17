$41.640.12
Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Украинца, которого подозревают в подрыве российских газопроводов, не передадут немецким правоохранителям.

Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца

Суд в Польше отказался выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрывах "Северных потоков". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хотя ранее в Варшаве решение о передаче Владимира З. в Германию должен принимать исключительно суд, премьер-министр Дональд Туск в начале этого месяца заявил, что выдача данного гражданина Украины не соответствует интересам Польши.

Также Дональд Туск отметил, что проблема заключается не в том, что подводные трубопроводы, проходящие от России до Германии, были взорваны в сентябре 2022 года, а в том, что они вообще были построены.

Генеральная прокуратура Германии обвиняла украинца в причастности к установке взрывчатки на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью совершения взрывного нападения и "антиконституционном саботаже".

В свою очередь польский адвокат украинца отверг обвинения. Он поставил под сомнение, является ли уголовным делом уничтожение российской собственности украинцем в то время, когда две страны находятся в состоянии войны.

Контекст

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что суд в Италии приостановил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

