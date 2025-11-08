Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця Кузнєцова
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець передав лист до Міністерства юстиції Італії щодо Сергія Кузнецова, якого заарештували за підозрою у причетності до підриву "Північного потоку". Українець утримується в неналежних умовах та голодує, його стан здоров'я критичний.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець передав лист до Міністерства юстиції Італії щодо Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та утримують у неналежних умовах, передає УНН.
Лубінець зустрівся з Галиною Кузнєцовою — дружиною Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік". Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я.
Омбудсман наголосив, що ситуація вимагає негайних дій і він взяв її під особистий контроль.
Уже зроблено низку конкретних кроків. Направлено офіційні листи від мого імені до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи (це установа, яка здійснює захист прав утримуваних у місцях несвободи в Італії)
Крім того, в Італії радник Омбудсмана Олександр Городецький взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також враховуючи його стан здоров’я терміново надати ліки та їжу.
Окрім цього, Олександр Городецький особисто передав лист від мене до Міністерства юстиції Італії. Ми маємо зробити все можливе задля захисту прав українця. Адже утримання Сергія в колонії суворого режиму та неналежних умовах є неприпустимим і суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод!
49-річний українець Сергій Кузнєцов, підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", відмовляється від їжі з 31 жовтня. Він протестує проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагає дотримання своїх прав.