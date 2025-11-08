Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец передал письмо в Министерство юстиции Италии относительно Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и содержат в ненадлежащих условиях, передает УНН.

Лубинец встретился с Галиной Кузнецовой — женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья.

Омбудсмен подчеркнул, что ситуация требует немедленных действий, и он взял ее под личный контроль.

Уже сделан ряд конкретных шагов. Направлены официальные письма от моего имени в Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Италии, Вице-президента Европарламента Пину Пичерно, Омбудсмена Италии и региона Лацио Марино Фарделли, Национального гаранта прав лиц, лишенных личной свободы (это учреждение, которое осуществляет защиту прав содержащихся в местах несвободы в Италии)

Кроме того, в Италии советник Омбудсмена Александр Городецкий принял участие в митинге, где требовал срочно создать надлежащие условия содержания для гражданина Украины, а также, учитывая его состояние здоровья, срочно предоставить лекарства и еду.

Кроме этого, Александр Городецкий лично передал письмо от меня в Министерство юстиции Италии. Мы должны сделать все возможное для защиты прав украинца. Ведь содержание Сергея в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях является недопустимым и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод!