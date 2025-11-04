Украинский омбудсмен взял под личный контроль дело о голодовке украинца в итальянской тюрьме

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", объявил голодовку из-за жестких условий содержания. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который заявил, что взял ситуацию под личный контроль. Об этом он написал в своем Телеграме, пишет УНН.

По словам омбудсмена, украинца содержат в тюрьме строгого режима без надлежащих санитарных условий, диетического питания и возможности общения с семьей.

Такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца

Он также напомнил, что польский суд недавно оправдал другого украинца, обвиняемого при аналогичных обстоятельствах по делу "Северных потоков".

Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС