Украинский омбудсмен взял под личный контроль дело о голодовке украинца в итальянской тюрьме
Киев • УНН
Украинский гражданин, подозреваемый в причастности к подрыву "Северных потоков", объявил голодовку в итальянской тюрьме из-за жестких условий содержания. Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль и обратился к итальянскому коллеге.
Украинский гражданин Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", объявил голодовку из-за жестких условий содержания. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который заявил, что взял ситуацию под личный контроль. Об этом он написал в своем Телеграме, пишет УНН.
Подробности
По словам омбудсмена, украинца содержат в тюрьме строгого режима без надлежащих санитарных условий, диетического питания и возможности общения с семьей.
Такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца17.10.25, 15:15 • 3554 просмотра
Он также напомнил, что польский суд недавно оправдал другого украинца, обвиняемого при аналогичных обстоятельствах по делу "Северных потоков".
Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС
Лубинец обратился к Омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав Кузнецова.
Завтра представители украинского консульства и Офиса Омбудсмена прибудут к месту содержания Сергея Кузнецова, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку
Дело "Северных потоков": подозреваемый украинец объявил голодовку в итальянской тюрьме04.11.25, 10:46 • 2004 просмотра