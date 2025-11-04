Украинский омбудсмен взял под личный контроль дело о голодовке украинца в итальянской тюрьме

ukenru
18:53 • 1028 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 6498 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 10656 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 11473 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 15527 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 29124 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 27593 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18515 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 17835 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15198 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto4 ноября, 10:24 • 15767 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 25518 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 23000 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 6134 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского18:09 • 5106 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 29114 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 23138 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 27582 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 50168 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 47455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 6318 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 25614 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 35746 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 31360 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 35417 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Северный поток

Украинский омбудсмен взял под личный контроль дело о голодовке украинца в итальянской тюрьме

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Украинский гражданин, подозреваемый в причастности к подрыву "Северных потоков", объявил голодовку в итальянской тюрьме из-за жестких условий содержания. Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль и обратился к итальянскому коллеге.

Украинский омбудсмен взял под личный контроль дело о голодовке украинца в итальянской тюрьме

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", объявил голодовку из-за жестких условий содержания. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который заявил, что взял ситуацию под личный контроль. Об этом он написал в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

По словам омбудсмена, украинца содержат в тюрьме строгого режима без надлежащих санитарных условий, диетического питания и возможности общения с семьей.

Такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

– подчеркнул Лубинец.

Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца17.10.25, 15:15 • 3554 просмотра

Он также напомнил, что польский суд недавно оправдал другого украинца, обвиняемого при аналогичных обстоятельствах по делу "Северных потоков".

Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС 

– отметил омбудсмен.

Лубинец обратился к Омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав Кузнецова.

Завтра представители украинского консульства и Офиса Омбудсмена прибудут к месту содержания Сергея Кузнецова, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку 

– сообщил он.

Дело "Северных потоков": подозреваемый украинец объявил голодовку в итальянской тюрьме04.11.25, 10:46 • 2004 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Энергетика
Северный поток
Европейский Союз
Италия
Польша