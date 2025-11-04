ukenru
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25873 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48815 перегляди
Український омбудсман взяв під особистий контроль справу про голодування українця в італійській в'язниці

Київ • УНН

Український громадянин, підозрюваний у причетності до підриву "Північних потоків", оголосив голодування в італійській в'язниці через жорсткі умови утримання. Омбудсман Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль та звернувся до італійського колеги.

Український омбудсман взяв під особистий контроль справу про голодування українця в італійській в'язниці

Український громадянин Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів "Північний потік", оголосив голодування через жорсткі умови утримання. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Про це він написав у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

За словами омбудсмана, українця утримують у в’язниці суворого режиму без належних санітарних умов, дієтичного харчування та можливості спілкування з родиною.

Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

– наголосив Лубінець.

Він також нагадав, що польський суд нещодавно виправдав іншого українця, обвинуваченого за аналогічних обставин у справі "Північних потоків".

Це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС 

– зазначив омбудсман.

Лубінець звернувся до Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав Кузнєцова.

Завтра представники українського консульства та Офісу Омбудсмана прибудуть до місця утримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку 

– повідомив він.

Степан Гафтко

