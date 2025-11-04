Український омбудсман взяв під особистий контроль справу про голодування українця в італійській в'язниці
Київ • УНН
Український громадянин, підозрюваний у причетності до підриву "Північних потоків", оголосив голодування в італійській в'язниці через жорсткі умови утримання. Омбудсман Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль та звернувся до італійського колеги.
Український громадянин Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів "Північний потік", оголосив голодування через жорсткі умови утримання. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Про це він написав у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
За словами омбудсмана, українця утримують у в’язниці суворого режиму без належних санітарних умов, дієтичного харчування та можливості спілкування з родиною.
Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Підрив "Північного потоку": суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця17.10.25, 15:15 • 3555 переглядiв
Він також нагадав, що польський суд нещодавно виправдав іншого українця, обвинуваченого за аналогічних обставин у справі "Північних потоків".
Це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС
Лубінець звернувся до Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав Кузнєцова.
Завтра представники українського консульства та Офісу Омбудсмана прибудуть до місця утримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку
Справа "Північних потоків": підозрюваний українець оголосив голодування в італійській в'язниці04.11.25, 10:46 • 2056 переглядiв