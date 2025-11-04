Український омбудсман взяв під особистий контроль справу про голодування українця в італійській в'язниці

Український громадянин Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів "Північний потік", оголосив голодування через жорсткі умови утримання. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Про це він написав у своєму Телеграмі, пише УНН.

За словами омбудсмана, українця утримують у в’язниці суворого режиму без належних санітарних умов, дієтичного харчування та можливості спілкування з родиною.

Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод