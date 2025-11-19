Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

$42.090.03
48.790.00
ukenru
18:10 • 17715 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 30745 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 27623 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 18058 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 38496 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 22002 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16565 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 16252 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16755 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22317 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.8м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Тернополі оголошено триденну жалобу після ракетної атаки, що забрала життя десятків цивільних – міський голова19 листопада, 14:10 • 5106 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 26275 перегляди
Онук відомого українського політика Левка Лук’яненка загинув у боях з російськими окупантами19 листопада, 14:27 • 15664 перегляди
Новий президент Мадагаскару виявив у палаці 300-кілограмовий смарагд17:10 • 3526 перегляди
Скорочення ЗСУ, відмова від Донбасу: журналіст розкрив деталі мирного плану США для України17:38 • 4154 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 38490 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 26292 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 36283 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 46537 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 46325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Туреччина
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 36931 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 35477 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 36510 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 31921 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 53352 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
Північний потік
Північний потік — 2

Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Верховний суд Італії схвалив екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини, де його підозрюють у влаштуванні вибухів на трубопроводах "Північний потік". Адвокат Кузнєцова очікує передачі клієнта німецькій владі найближчими днями.

Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

У середу Верховний суд Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у влаштуванні вибухів, які пошкодили трубопроводи "Північний потік" між росією та Німеччиною понад три роки тому. Про це повідомляє АР, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що адвокат 49-річного Кузнєцова Нікола Канестріні заявив, що його клієнта буде передано німецькій владі протягом наступних кількох днів після того, як Касаційний суд відхилив останню апеляцію захисту. При цьому він висловив упевненість, що його клієнта буде виправдано в суді.

Довідково

Вибухи розірвали трубопровід "Північний потік-1", яким російський природний газ транспортувався до Німеччини під Балтійським морем, доки росія не припинила постачання наприкінці серпня 2022 року. Вони також пошкодили паралельний трубопровід "Північний потік-2", який так і не був введений в експлуатацію, оскільки Німеччина призупинила процес сертифікації незадовго до того, як росія розпочала війну з Україною 24 лютого 2022 року.

Сергія Кузнєцова було затримано за європейським ордером на арешт 21 серпня у кемпінгу поблизу міста Ріміні на адріатичному узбережжі, де він відпочивав зі своєю родиною.

Німецькі прокурори стверджують, що Кузнецов організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох бомб вагою від 14 до 27 кілограмів на глибині 70-80 метрів у Балтійському морі поблизу данського острова Борнхольм 26 вересня 2022 року.

Кузнецов заперечує свою причетність до вибухів, заявивши, що на момент вибухів він перебував в Україні, де служив капітаном армії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що колишній український військовослужбовець Сергій Кузнецов, обвинувачений у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році, припинив голодування, яке він розпочав 31 жовтня.

Кузнєцов відмовлявся від їжі з 31 жовтня, протестуючи проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагаючи дотримання своїх прав.

Суд в Італії дав зелене світло у питанні екстрадиції підозрюваного у справі "Північного потоку" українця - ЗМІ27.10.25, 12:17 • 4737 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Енергетика
Північний потік — 2
Північний потік
Італія
Німеччина
Україна