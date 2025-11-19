Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

У середу Верховний суд Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у влаштуванні вибухів, які пошкодили трубопроводи "Північний потік" між росією та Німеччиною понад три роки тому. Про це повідомляє АР, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що адвокат 49-річного Кузнєцова Нікола Канестріні заявив, що його клієнта буде передано німецькій владі протягом наступних кількох днів після того, як Касаційний суд відхилив останню апеляцію захисту. При цьому він висловив упевненість, що його клієнта буде виправдано в суді.

Довідково

Вибухи розірвали трубопровід "Північний потік-1", яким російський природний газ транспортувався до Німеччини під Балтійським морем, доки росія не припинила постачання наприкінці серпня 2022 року. Вони також пошкодили паралельний трубопровід "Північний потік-2", який так і не був введений в експлуатацію, оскільки Німеччина призупинила процес сертифікації незадовго до того, як росія розпочала війну з Україною 24 лютого 2022 року.

Сергія Кузнєцова було затримано за європейським ордером на арешт 21 серпня у кемпінгу поблизу міста Ріміні на адріатичному узбережжі, де він відпочивав зі своєю родиною.

Німецькі прокурори стверджують, що Кузнецов організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох бомб вагою від 14 до 27 кілограмів на глибині 70-80 метрів у Балтійському морі поблизу данського острова Борнхольм 26 вересня 2022 року.

Кузнецов заперечує свою причетність до вибухів, заявивши, що на момент вибухів він перебував в Україні, де служив капітаном армії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що колишній український військовослужбовець Сергій Кузнецов, обвинувачений у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році, припинив голодування, яке він розпочав 31 жовтня.

Кузнєцов відмовлявся від їжі з 31 жовтня, протестуючи проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагаючи дотримання своїх прав.

Суд в Італії дав зелене світло у питанні екстрадиції підозрюваного у справі "Північного потоку" українця - ЗМІ