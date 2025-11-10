Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», утверждает, что его принуждают сознаться

Сергей Кузнецов, подозреваемый по делу о подрыве "Северного потока", в письме утверждает, что в итальянской тюрьме он содержится в изоляции и с ограниченными возможностями для физических упражнений, что может быть свидетельством того, что его принуждают дать признательные показания. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Как пишет издание, адвокат Сергея Кузнецова, бывшего офицера украинского спецназа, арестованного в Италии по подозрению в подрыве "Северных потоков" в 2022 году, обнародовал его письмо.

Кузнецов уже 10-й день продолжает голодовку, поскольку, по его словам, с ним обращаются как с "преступником номер один".

Он содержится в тюрьме строгого режима, в изоляции и с ограниченными возможностями для физических упражнений. В вегетарианской диете ему отказывают. Он считает, что все это делается для того, чтобы заставить его дать признательные показания, но из этого ничего не выйдет