Сергій Кузнецов, підозрюваний у підриві “Північних потоків”, стверджує, що його примушують зізнатися
Київ • УНН
Сергій Кузнецов, підозрюваний у справі "Північного потоку", утримується в італійській в'язниці в ізоляції та з обмеженими можливостями для фізичних вправ. Він вважає, що його примушують дати зізнавальні показання, і вже 10-й день голодує.
Сергій Кузнецов, підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", у листі стверджує, що у італійській в’язниці він утримується в ізоляції та з обмеженими можливостями для фізичних вправ, що може бути свідченням того, що його примушують дати зізнавальні показання. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, адвокат Сергія Кузнецова, колишнього офіцера українського спецназу, заарештованого в Італії за підозрою у підриві "Північних потоків" у 2022 році, оприлюднив його лист.
Кузнецов вже 10-й день продовжує голодування, оскільки, за його словами, з ним поводяться як із "злочинцем номер один".
Він утримується у в'язниці суворого режиму, в ізоляції та з обмеженими можливостями для фізичних вправ. У вегетаріанській дієті йому відмовляють. Він вважає, що все це робиться для того, щоб змусити його дати зізнавальні показання, але з цього нічого не вийде
Нагадаємо
49-річний українець Сергій Кузнецов, підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", відмовляється від їжі з 31 жовтня. Він протестує проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагає дотримання своїх прав.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець передав лист до Міністерства юстиції Італії щодо Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та утримують у неналежних умовах.