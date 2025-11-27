Українського підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку" екстрадували до Німеччини

Фото: Reuters

Як повідомляє DPA, українця вже передали з Італії до Німеччини – це підтвердила німецька федеральна прокуратура. Його підозрюють у координації підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році, пише УНН.

Деталі

Українця Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині за правилами конфіденційності ідентифікують як Сергія К., доставили до ФРН після того, як Верховний суд Італії минулого тижня ухвалив рішення про його екстрадицію. Про передачу підозрюваного повідомив речник німецької федеральної прокуратури.

Вибухи на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі, які москва та західні уряди назвали актом саботажу, фактично зупинили транзит російського газу до Європи. Розслідування щодо причетних триває вже кілька років.

За версією німецьких прокурорів, українець Кузнєцов міг бути частиною групи, що встановила вибухові пристрої біля острова Борнхольм. Йому інкримінують змову з метою здійснення вибуху, антиконституційний саботаж та руйнування важливої інфраструктури.

Підозрюваний відкидає звинувачення. Його адвокат Нікола Канестріні наголосив, що Кузнєцов "заперечує будь-яку причетність до нападів" та висловив упевненість у його майбутньому виправданні.

Українця було затримано за європейським ордером на арешт у серпні в італійському Ріміні, проте процес екстрадиції кілька разів відкладався.

