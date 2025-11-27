$42.300.10
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
12:37
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Українського підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку" екстрадували до Німеччини

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Німецька прокуратура підтвердила ЗМІ, що українця Кузнєцова, якого підозрюють в організації підриву "Північного потоку", екстрадували з Італії до Німеччини.

Українського підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку" екстрадували до Німеччини
Фото: Reuters

Як повідомляє DPA, українця вже передали з Італії до Німеччини – це підтвердила німецька федеральна прокуратура. Його підозрюють у координації підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році, пише УНН.

Деталі

Українця Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині за правилами конфіденційності ідентифікують як Сергія К., доставили до ФРН після того, як Верховний суд Італії минулого тижня ухвалив рішення про його екстрадицію. Про передачу підозрюваного повідомив речник німецької федеральної прокуратури.

Сергій Кузнецов, підозрюваний у підриві “Північних потоків”, стверджує, що його примушують зізнатися10.11.25, 17:26 • 6155 переглядiв

Вибухи на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі, які москва та західні уряди назвали актом саботажу, фактично зупинили транзит російського газу до Європи. Розслідування щодо причетних триває вже кілька років.

За версією німецьких прокурорів, українець Кузнєцов міг бути частиною групи, що встановила вибухові пристрої біля острова Борнхольм. Йому інкримінують змову з метою здійснення вибуху, антиконституційний саботаж та руйнування важливої інфраструктури.

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець Сергій Кузнєцов припинив голодування в італійській в'язниці11.11.25, 23:25 • 16745 переглядiв

Підозрюваний відкидає звинувачення. Його адвокат Нікола Канестріні наголосив, що Кузнєцов "заперечує будь-яку причетність до нападів" та висловив упевненість у його майбутньому виправданні.

Українця було затримано за європейським ордером на арешт у серпні в італійському Ріміні, проте процес екстрадиції кілька разів відкладався.

Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"19.11.25, 23:40 • 12244 перегляди

Степan Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Північний потік
Італія
Європа
Німеччина