У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв Бундесверу з цивільної вантажівки

Ексклюзив
06:00 • 16543 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 26526 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 41132 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 33567 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 32748 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 29581 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 25552 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24212 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 54286 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20956 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 16582 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 18454 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 17344 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 16125 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 16342 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 16543 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 29727 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 36463 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 44843 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 54288 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 28626 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 31332 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 88003 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 63607 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 79827 перегляди
У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв Бундесверу з цивільної вантажівки

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Невідомі викрали близько 20 тисяч набоїв, призначених для Збройних сил Німеччини, з цивільної вантажівки поблизу Магдебурга. Крадіжка сталася через порушення вимог безпеки при транспортуванні, оскільки вантаж залишався без нагляду.

У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв Бундесверу з цивільної вантажівки

Невідомі викрали приблизно 20 тисяч набоїв, призначених для Збройних сил Німеччини. Їх перевозили у цивільній вантажівці неподалік Магдебурга. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними слідства, невідомі вночі відкрили вантажний відсік і викрали кілька ящиків із боєприпасами. Крадіжку помітили лише наступного дня, коли водій прибув до розташованої неподалік казарми для доставки. Солдати, які приймали вантаж, швидко зауважили, що хтось отримав доступ до вантажного відсіку, і перевірили транспортні списки.

Масштаб збитків великий: після первинної перевірки виявилося, що було викрадено близько 10 000 бойових набоїв для пістолетів, 9900 холостих набоїв для автоматичних гвинтівок і так звані димові боєприпаси. На відміну від пістолетних набоїв, маневрові патрони не є бойовими. Однак міністерство все одно назвало інцидент серйозною загрозою безпеці.

Ми дуже серйозно ставимося до крадіжки, адже такі боєприпаси не повинні потрапляти не в ті руки

- сказала речниця.

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть

Як заявили у міністерстві, цивільна транспортна компанія порушила вимоги безпеки, які діють для транспортування чутливих боєприпасів. У відповідному контракті передбачено, що компанія має гарантувати безпеку вантажу Бундесверу. Зазвичай для таких перевезень призначають двох водіїв — один із яких повинен постійно стежити за транспортом під час зупинок.

Під час поїздки минулого тижня ці правила, очевидно, не були дотримані. За попередніми даними розслідування, зупинка в ніч на вівторок не була запланована — водій, імовірно, спонтанно вирішив заночувати в готелі. Увесь цей час вантаж у його вантажівці залишався без нагляду.

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Ольга Розгон

Новини Світу
Бундесвер
Der Spiegel
Німеччина