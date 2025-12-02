У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв Бундесверу з цивільної вантажівки

Невідомі викрали приблизно 20 тисяч набоїв, призначених для Збройних сил Німеччини. Їх перевозили у цивільній вантажівці неподалік Магдебурга. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними слідства, невідомі вночі відкрили вантажний відсік і викрали кілька ящиків із боєприпасами. Крадіжку помітили лише наступного дня, коли водій прибув до розташованої неподалік казарми для доставки. Солдати, які приймали вантаж, швидко зауважили, що хтось отримав доступ до вантажного відсіку, і перевірили транспортні списки.

Масштаб збитків великий: після первинної перевірки виявилося, що було викрадено близько 10 000 бойових набоїв для пістолетів, 9900 холостих набоїв для автоматичних гвинтівок і так звані димові боєприпаси. На відміну від пістолетних набоїв, маневрові патрони не є бойовими. Однак міністерство все одно назвало інцидент серйозною загрозою безпеці.

Ми дуже серйозно ставимося до крадіжки, адже такі боєприпаси не повинні потрапляти не в ті руки - сказала речниця.

Як заявили у міністерстві, цивільна транспортна компанія порушила вимоги безпеки, які діють для транспортування чутливих боєприпасів. У відповідному контракті передбачено, що компанія має гарантувати безпеку вантажу Бундесверу. Зазвичай для таких перевезень призначають двох водіїв — один із яких повинен постійно стежити за транспортом під час зупинок.

Під час поїздки минулого тижня ці правила, очевидно, не були дотримані. За попередніми даними розслідування, зупинка в ніч на вівторок не була запланована — водій, імовірно, спонтанно вирішив заночувати в готелі. Увесь цей час вантаж у його вантажівці залишався без нагляду.

