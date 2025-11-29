Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

У жовтні в Німеччині зареєстрували рекордну кількість появ дронів над військовими об’єктами. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Бундесвер має критичну інфраструктуру. Наразі головним чином постраждала саме морська компонента серед усіх родів військ - сказав віце-президент військової розвідки Бундесверу (BAMAD) Торстен Актманн.

Він не розкрив конкретних цифр і причин очевидного зосередження уваги на морських об’єктах.

Раніше безпілотники частіше помічали над армійськими та авіабазами, включаючи ті, де проходить підготовка українських військових. У січні поліція Німеччини розпочала розслідування підозрілих випадків, пов’язаних з діяльністю російської розвідки, після того як безпілотники були помічені над кількома військовими базами у Баварії.

"Німеччина має найбільший західний флот у Балтійському регіоні. Морська база Вільгельмсгафен на Північному морі є найбільшою гарнізонною базою Бундесверу. Вона також займається ремонтом і обслуговуванням флоту та є ключовою для операцій у Північному та Балтійському морях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Кабінет канцлера Німеччини схвалив закон, що дозволяє бундесверу збивати невідомі безпілотники, які підозрюються у шпигунстві за військовими базами та промисловими об'єктами. Військові зможуть застосовувати силу проти БПЛА на вимогу місцевої поліції, використовуючи зброю або глушилки.

Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів