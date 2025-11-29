Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 8792 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 17181 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 23232 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 28722 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 39796 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 27011 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 20709 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 41536 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22794 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19179 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.6м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Smachnoho": Англійський футбольний клуб "Брентфорд" Ярмолюка організував день української кухні на клубній базіPhoto28 листопада, 19:23 • 4418 перегляди
Україна випробовує новий тактичний бронеавтомобіль "Десна" – мобільну 8-тонну платформу для фронту28 листопада, 19:33 • 6394 перегляди
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 4342 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури23:52 • 4174 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto03:02 • 8582 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 39796 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 32703 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 41536 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 40432 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 45097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Одеська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 27421 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 45151 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 65080 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 97290 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 112080 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Золото

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У жовтні зафіксовано рекордну кількість появ дронів над військовими об'єктами Німеччини, особливо над морською компонентою. Німецька поліція розслідує можливу причетність російської розвідки до цих інцидентів.

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

У жовтні в Німеччині зареєстрували рекордну кількість появ дронів над військовими об’єктами. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Бундесвер має критичну інфраструктуру. Наразі головним чином постраждала саме морська компонента серед усіх родів військ

- сказав віце-президент військової розвідки Бундесверу (BAMAD) Торстен Актманн.

Він не розкрив конкретних цифр і причин очевидного зосередження уваги на морських об’єктах.

Раніше безпілотники частіше помічали над армійськими та авіабазами, включаючи ті, де проходить підготовка українських військових. У січні поліція Німеччини розпочала розслідування підозрілих випадків, пов’язаних з діяльністю російської розвідки, після того як безпілотники були помічені над кількома військовими базами у Баварії.

"Німеччина має найбільший західний флот у Балтійському регіоні. Морська база Вільгельмсгафен на Північному морі є найбільшою гарнізонною базою Бундесверу. Вона також займається ремонтом і обслуговуванням флоту та є ключовою для операцій у Північному та Балтійському морях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Кабінет канцлера Німеччини схвалив закон, що дозволяє бундесверу збивати невідомі безпілотники, які підозрюються у шпигунстві за військовими базами та промисловими об'єктами. Військові зможуть застосовувати силу проти БПЛА на вимогу місцевої поліції, використовуючи зброю або глушилки.

Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів16.11.25, 13:42 • 7757 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Бундесвер
Reuters
Німеччина