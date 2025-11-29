Германия фиксирует рекордное количество случаев наблюдения беспилотников над военными базами

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 8824 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 17208 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 23243 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 28732 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 39807 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 27018 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 20714 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 41540 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22794 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19179 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.6м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Смачного": Английский футбольный клуб "Брентфорд" Ярмолюка организовал день украинской кухни на клубной базеPhoto28 ноября, 19:23 • 4418 просмотра
Украина испытывает новый тактический бронеавтомобиль "Десна" – мобильную 8-тонную платформу для фронта28 ноября, 19:33 • 6394 просмотра
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки28 ноября, 23:08 • 4342 просмотра
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры23:52 • 4174 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto03:02 • 8582 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 39807 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 32707 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 41540 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 40435 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 45105 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Оксана Маркарова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Одесская область
Испания
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 27427 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 45154 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 65082 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 97291 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 112081 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Золото

Германия фиксирует рекордное количество случаев наблюдения беспилотников над военными базами

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В октябре зафиксировано рекордное количество появлений дронов над военными объектами Германии, особенно над морской компонентой. Немецкая полиция расследует возможную причастность российской разведки к этим инцидентам.

Германия фиксирует рекордное количество случаев наблюдения беспилотников над военными базами

В октябре в Германии зарегистрировали рекордное количество появлений дронов над военными объектами. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Бундесвер имеет критическую инфраструктуру. Сейчас главным образом пострадала именно морская компонента среди всех родов войск

- сказал вице-президент военной разведки Бундесвера (BAMAD) Торстен Актманн.

Он не раскрыл конкретных цифр и причин очевидного сосредоточения внимания на морских объектах.

Ранее беспилотники чаще замечали над армейскими и авиабазами, включая те, где проходит подготовка украинских военных. В январе полиция Германии начала расследование подозрительных случаев, связанных с деятельностью российской разведки, после того как беспилотники были замечены над несколькими военными базами в Баварии.

"Германия имеет крупнейший западный флот в Балтийском регионе. Морская база Вильгельмсхафен на Северном море является крупнейшей гарнизонной базой Бундесвера. Она также занимается ремонтом и обслуживанием флота и является ключевой для операций в Северном и Балтийском морях", - говорится в сообщении.

Напомним

Кабинет канцлера Германии одобрил закон, позволяющий бундесверу сбивать неизвестные беспилотники, подозреваемые в шпионаже за военными базами и промышленными объектами. Военные смогут применять силу против БПЛА по требованию местной полиции, используя оружие или глушилки.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 13:42 • 7757 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Бундесвер
Reuters
Германия