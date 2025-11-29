Германия фиксирует рекордное количество случаев наблюдения беспилотников над военными базами

В октябре в Германии зарегистрировали рекордное количество появлений дронов над военными объектами. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Бундесвер имеет критическую инфраструктуру. Сейчас главным образом пострадала именно морская компонента среди всех родов войск - сказал вице-президент военной разведки Бундесвера (BAMAD) Торстен Актманн.

Он не раскрыл конкретных цифр и причин очевидного сосредоточения внимания на морских объектах.

Ранее беспилотники чаще замечали над армейскими и авиабазами, включая те, где проходит подготовка украинских военных. В январе полиция Германии начала расследование подозрительных случаев, связанных с деятельностью российской разведки, после того как беспилотники были замечены над несколькими военными базами в Баварии.

"Германия имеет крупнейший западный флот в Балтийском регионе. Морская база Вильгельмсхафен на Северном море является крупнейшей гарнизонной базой Бундесвера. Она также занимается ремонтом и обслуживанием флота и является ключевой для операций в Северном и Балтийском морях", - говорится в сообщении.

Напомним

Кабинет канцлера Германии одобрил закон, позволяющий бундесверу сбивать неизвестные беспилотники, подозреваемые в шпионаже за военными базами и промышленными объектами. Военные смогут применять силу против БПЛА по требованию местной полиции, используя оружие или глушилки.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов