В Германии похитили около 20 тысяч патронов Бундесвера из гражданского грузовика

Неизвестные похитили около 20 тысяч патронов, предназначенных для Вооруженных сил Германии. Их перевозили в гражданском грузовике недалеко от Магдебурга. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным следствия, неизвестные ночью открыли грузовой отсек и похитили несколько ящиков с боеприпасами. Кражу заметили только на следующий день, когда водитель прибыл в расположенную неподалеку казарму для доставки. Солдаты, принимавшие груз, быстро заметили, что кто-то получил доступ к грузовому отсеку, и проверили транспортные списки.

Масштаб ущерба велик: после первичной проверки оказалось, что было похищено около 10 000 боевых патронов для пистолетов, 9900 холостых патронов для автоматических винтовок и так называемые дымовые боеприпасы. В отличие от пистолетных патронов, маневровые патроны не являются боевыми. Однако министерство все равно назвало инцидент серьезной угрозой безопасности.

Мы очень серьезно относимся к краже, ведь такие боеприпасы не должны попадать не в те руки - сказала пресс-секретарь.

Как заявили в министерстве, гражданская транспортная компания нарушила требования безопасности, действующие для транспортировки чувствительных боеприпасов. В соответствующем контракте предусмотрено, что компания должна гарантировать безопасность груза Бундесвера. Обычно для таких перевозок назначают двух водителей — один из которых должен постоянно следить за транспортом во время остановок.

Во время поездки на прошлой неделе эти правила, очевидно, не были соблюдены. По предварительным данным расследования, остановка в ночь на вторник не была запланирована — водитель, вероятно, спонтанно решил заночевать в отеле. Все это время груз в его грузовике оставался без присмотра.

