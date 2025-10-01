США обіцяють Катару далекосяжні гарантії безпеки
Київ • УНН
Білий дім оголосив, що будь-який збройний напад на Катар є загрозою безпеці США, надавши емірату Перської затоки далекосяжні гарантії. Це сталося через три тижні після авіаудару Ізраїлю по цілях ХАМАС у Досі. Президент Трамп підписав указ, що дозволяє вживати дипломатичних, економічних та військових заходів.
Віднині загрозою миру та безпеці Сполучених Штатів вважається будь-який збройний напад на територію Катару. Передає УНН із посиланням на Der Spiegel.
Деталі
Через три тижні після авіаудару Ізраїлю по цілях ХАМАС у Досі, США видали далекосяжні гарантії безпеки для емірату Перської затоки. Згідно з указом, виданим сьогодні Білим домом про "безпеку та територіальну цілісність Держави Катар" зазначено, що "будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Держави Катар загрозою миру та безпеці Сполучених Штатів". Наразі відомо також, що президент США Дональд Трамп вже підписав указ у понеділок, 29 вересня.
Очевидно, подібна ініціатива також пов'язана з тим, аби заспокоїти напружені відносини між Катаром та США, після інциденту з авіаударом Ізраїлю по цілях ХАМАС у Досі.
Окремо зазначається, що у разі нападу США "вживуть усіх законних та належних заходів" – включаючи "дипломатичні, економічні та, за необхідності, військові" – для відновлення миру та стабільності.
Нагадаємо
9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.
29 вересня стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився перед катарським колегою за напад у Досі під час телефонної розмови з Білого дому.