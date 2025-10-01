США обещают Катару далекоидущие гарантии безопасности
Киев • УНН
Белый дом объявил, что любое вооруженное нападение на Катар является угрозой безопасности США, предоставив эмирату Персидского залива далекоидущие гарантии. Это произошло через три недели после авиаудара Израиля по целям ХАМАС в Дохе. Президент Трамп подписал указ, разрешающий принимать дипломатические, экономические и военные меры.
Отныне любая вооруженная атака на территорию Катара считается угрозой миру и безопасности Соединенных Штатов. Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Подробности
Через три недели после авиаудара Израиля по целям ХАМАС в Дохе, США выдали далеко идущие гарантии безопасности для эмирата Персидского залива. Согласно указу, изданному сегодня Белым домом о "безопасности и территориальной целостности Государства Катар", указано, что "любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Государства Катар является угрозой миру и безопасности Соединенных Штатов". В настоящее время известно также, что президент США Дональд Трамп уже подписал указ в понедельник, 29 сентября.
Очевидно, подобная инициатива также связана с тем, чтобы успокоить напряженные отношения между Катаром и США после инцидента с авиаударом Израиля по целям ХАМАС в Дохе.
Отдельно отмечается, что в случае нападения США "примут все законные и надлежащие меры" – включая "дипломатические, экономические и, при необходимости, военные" – для восстановления мира и стабильности.
Напомним
9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.
29 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед катарским коллегой за нападение в Дохе во время телефонного разговора из Белого дома.