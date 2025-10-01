США обещают Катару далекоидущие гарантии безопасности

$41.140.18
Эксклюзив
15:19 • 11914 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 13470 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26380 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 21401 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 20407 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 53911 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40970 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31575 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48649 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25758 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
публикации
Эксклюзивы
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42410 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 26097 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 32024 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28381 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21913 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 11914 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 14908 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26380 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 17612 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21962 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28408 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42439 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 26958 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 30341 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 40320 просмотра
США обещают Катару далекоидущие гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Белый дом объявил, что любое вооруженное нападение на Катар является угрозой безопасности США, предоставив эмирату Персидского залива далекоидущие гарантии. Это произошло через три недели после авиаудара Израиля по целям ХАМАС в Дохе. Президент Трамп подписал указ, разрешающий принимать дипломатические, экономические и военные меры.

США обещают Катару далекоидущие гарантии безопасности

Отныне любая вооруженная атака на территорию Катара считается угрозой миру и безопасности Соединенных Штатов. Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Подробности

Через три недели после авиаудара Израиля по целям ХАМАС в Дохе, США выдали далеко идущие гарантии безопасности для эмирата Персидского залива. Согласно указу, изданному сегодня Белым домом о "безопасности и территориальной целостности Государства Катар", указано, что "любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Государства Катар является угрозой миру и безопасности Соединенных Штатов". В настоящее время известно также, что президент США Дональд Трамп уже подписал указ в понедельник, 29 сентября.

Очевидно, подобная инициатива также связана с тем, чтобы успокоить напряженные отношения между Катаром и США после инцидента с авиаударом Израиля по целям ХАМАС в Дохе.

Отдельно отмечается, что в случае нападения США "примут все законные и надлежащие меры" – включая "дипломатические, экономические и, при необходимости, военные" – для восстановления мира и стабильности.

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

29 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед катарским коллегой за нападение в Дохе во время телефонного разговора из Белого дома.

Игорь Тележников

Израиль
Белый дом
Der Spiegel
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты