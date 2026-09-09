Правительство направило почти 400 млн грн на восстановление 11 домов в Харьковской области
Киев • УНН
Правительство выделило почти 400 млн грн на восстановление 11 домов в пяти городах Харьковской области. Основные работы будут проводиться в 2026–2027 годах.
Кабинет министров направил почти 400 млн грн на восстановление 11 жилых домов в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуеве. Как сообщил премьер Сергей Корецкий, основной этап работ запланирован на 2026–2027 годы, передает УНН.
Детали
По словам Корецкого, в рамках имеющегося финансирования Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии обеспечивается восстановление поврежденного жилья в Харьковской области.
Правительство направило почти 400 млн грн предусмотренного в бюджете финансирования на восстановление 11 жилых домов в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуеве. Основной этап работ запланирован на 2026–2027 годы
Он добавил, что российские атаки продолжаются, поэтому необходимо оперативно реагировать на новые разрушения и завершать уже начатые работы. Особенно это важно для прифронтовых общин, чтобы люди могли возвращаться в свои дома и оставаться жить в своих общинах.
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