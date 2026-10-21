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Трамп підтвердив переговори з росією щодо звільнення американця, якого окупанти захопили в Ізюмі

Київ • УНН

 • 564 перегляди

США ведуть переговори з москвою про звільнення 74-річного Стівена Хаббарда, захопленого під час окупації Ізюма. росія засудила його до 6 років і 10 місяців ув’язнення.

Трамп підтвердив переговори з росією щодо звільнення американця, якого окупанти захопили в Ізюмі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон веде переговори з москвою щодо звільнення 74-річного американця Стівена Хаббарда, якого російські військові захопили під час окупації Ізюма на Харківщині. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи наблизилися США до домовленості про звільнення колишнього вчителя, якого російський суд засудив за нібито найманство.

Просто покладіться на мене. Ніхто інший не зміг цього зробити. Просто покладіться на мене. Я не хочу про це говорити

– відповів американський президент, не розкривши подробиць переговорів.

Що відомо про американця, якого утримує росія

Хаббард переїхав до Ізюма у 2014 році разом зі своєю партнеркою-українкою. Після окупації міста у 2022 році російські військові захопили американця. У жовтні 2024 року московський суд засудив його до 6 років і 10 місяців ув'язнення за звинуваченням у службі в українській теробороні.

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Родичі Хаббарда заперечують ці обвинувачення. Його адвокат повідомляв, що російські військові забрали чоловіка безпосередньо з дому, а сам американець ніколи не служив у бойових підрозділах. Українські військовополонені, які повернулися з російського полону, також розповідали про катування Хаббарда.

У січні 2025 року США офіційно визнали американця неправомірно затриманим. Держдепартамент заявляв, що росія відмовляла американським дипломатам у консульському доступі до нього.

За повідомленнями ЗМІ, питання звільнення Хаббарда має обговорити спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час переговорів із путіним. Водночас російський заступник міністра закордонних справ сергій рябков підтвердив лише загальні контакти зі США щодо обміну ув'язненими, не назвавши конкретних імен.

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Степан Гафтко

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