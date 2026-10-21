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Трамп подтвердил переговоры с Россией об освобождении американца, которого оккупанты захватили в Изюме

Киев • УНН

 • 3526 просмотра

США ведут переговоры с Москвой об освобождении 74-летнего Стивена Хаббарда, захваченного во время оккупации Изюма. Россия приговорила его к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Трамп подтвердил переговоры с Россией об освобождении американца, которого оккупанты захватили в Изюме

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с москвой об освобождении 74-летнего американца Стивена Хаббарда, которого российские военные захватили во время оккупации Изюма в Харьковской области. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Подробности

Во время общения с журналистами Трампа спросили, приблизились ли США к договоренности об освобождении бывшего учителя, которого российский суд приговорил за якобы наемничество.

Просто положитесь на меня. Никому другому не удалось этого сделать. Просто положитесь на меня. Я не хочу об этом говорить

– ответил американский президент, не раскрыв подробностей переговоров.

Что известно об американце, которого удерживает россия

Хаббард переехал в Изюм в 2014 году вместе со своей украинской партнершей. После оккупации города в 2022 году российские военные захватили американца. В октябре 2024 года московский суд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в службе в украинской теробороне.

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Родственники Хаббарда отрицают эти обвинения. Его адвокат сообщал, что российские военные забрали мужчину непосредственно из дома, а сам американец никогда не служил в боевых подразделениях. Украинские военнопленные, вернувшиеся из российского плена, также рассказывали о пытках Хаббарда.

В январе 2025 года США официально признали американца неправомерно задержанным. Госдепартамент заявлял, что россия отказывала американским дипломатам в консульском доступе к нему.

По сообщениям СМИ, вопрос освобождения Хаббарда должен обсудить спецпредставитель Трампа Стив Виткофф во время переговоров с путиным. В то же время российский заместитель министра иностранных дел сергей рябков подтвердил лишь общие контакты с США по поводу обмена заключенными, не назвав конкретных имен.

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Степан Гафтко

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