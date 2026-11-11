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На Харківщині затримали агента рф, який наводив удари по позиціях ЗСУ

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Житель Харківщини передавав рф дані про військові об’єкти та маршрути бронеколон. Йому повідомили про підозру й загрожує до 8 років ув’язнення.

На Харківщині затримали агента рф, який наводив удари по позиціях ЗСУ

СБУ затримала харків’янина, який передавав росіянам інформацію про розташування українських військових об’єктів на Ізюмському напрямку. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Кіберфахівці Служби безпеки затримали на Харківщині ще одного ворожого коригувальника. Ним виявився місцевий житель, який наводив атаки рашистів на запасні командні пункти, склади та бойові позиції Сил оборони на Ізюмському напрямку. Як з’ясувало розслідування, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку близьких стосунків у профільних Телеграм-чатах.

Для вербування чоловіка, росіяни створили фейковий акаунт "жінки", яка встановила з ним зв’язок і координувала його злочинні дії.

Задокументовано, як за дорученням "знайомої" фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Крім цього, зловмисник відстежував для окупантів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової. Після розвідвилазок інформатор записував для "онлайн-подруги" голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів у прифронтовій зоні

 - йдеться у дописі.

Кіберфахівці СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність чоловіка та затримали його за місцем проживання.

Паралельно з цим було убезпечено пункти базування та напрямки руху оборонців Ізюмщини та суміжних з’єднань українських захисників. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із чатом у месенджері, в якому він контактував із російськими спецслужбістами через "кураторку"

- йдеться у дописі.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років ув’язнення. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта.

Нагадаємо

Суд виніс вирок агенту рф за підпал обладнання Укрзалізниці у Києві. Зловмисник проведе 15 років за ґратами з конфіскацією майна за диверсію.

Алла Кіосак

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