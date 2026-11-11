В Харьковской области задержали агента рф, который наводил удары по позициям ВСУ

СБУ задержала харьковчанина, который передавал россиянам информацию о расположении украинских военных объектов на Изюмском направлении. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Харьковской области еще одного вражеского корректировщика. Им оказался местный житель, который наводил атаки рашистов на запасные командные пункты, склады и боевые позиции Сил обороны на Изюмском направлении. Как выяснило расследование, мужчина попал в поле зрения российских спецслужбистов во время поиска близких отношений в профильных Телеграм-чатах.

Для вербовки мужчины россияне создали фейковый аккаунт "женщины", которая установила с ним связь и координировала его преступные действия.

Задокументировано, как по поручению "знакомой" фигурант обходил местность, чтобы выявить и передать врагу места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Кроме этого, злоумышленник отслеживал для оккупантов основные маршруты движения бронеколонн Сил обороны в направлении передовой. После разведывательных вылазок информатор записывал для "онлайн-подруги" голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов в прифронтовой зоне - говорится в сообщении.

Киберспециалисты СБУ задокументировали разведывательно-подрывную деятельность мужчины и задержали его по месту жительства.

Параллельно с этим были обезопашены пункты базирования и направления движения защитников Изюмщины и смежных соединений украинских защитников. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российскими спецслужбистами через "кураторшу" - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, и ему грозит до 8 лет лишения свободы. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий фигуранта.

Напомним

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