Затримки до години та автобуси замість поїздів - УЗ змінила рух 1 березня

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 1742 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 17835 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 30392 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 45384 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 53536 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 61882 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 47447 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50707 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 51982 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57766 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
59%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї28 лютого, 22:36 • 9746 перегляди
ФБР перевело контртерористичні підрозділи у стан підвищеної готовності через загрозу помсти з боку Ірану28 лютого, 23:00 • 8972 перегляди
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію1 березня, 02:00 • 7052 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера04:37 • 16722 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом06:01 • 10208 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 56961 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 61194 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 51667 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 55442 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 56214 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Масуд Пезешкіян
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 30855 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 30025 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 29069 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 28864 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 42598 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Дипломатка
Шахед-136

Затримки до години та автобуси замість поїздів - УЗ змінила рух 1 березня

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Через безпекову ситуацію 1 березня Укрзалізниця змінила рух поїздів на Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки залізничників та вмикати push-сповіщення.

Затримки до години та автобуси замість поїздів - УЗ змінила рух 1 березня

Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів. Вони пов'язані з безпековою ситуацією 1 березня, повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал національного залізничного перевізника.

Херсонщина: рух залежить від безпекової ситуації

На Херсонщині рух поїздів здійснюється з урахуванням поточної безпекової обстановки. В УЗ наголошують: оперативні зміни можуть надходити через застосунок та оголошення під час поїздки.

Сумщина та Чернігівщина: регіональні поїзди курсують до Конотопа

У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди курсують до та з Конотопа. Ніжинський напрямок обслуговують приміські поїзди за адаптованими графіками.

Харківщина та Донеччина: автобусні трансфери на ділянці Лозова - Краматорськ

На Харківщині та Донеччині між Лозовою та Краматорськом організовано автобусні трансфери. Зазначається, що поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон очікуватиме пасажирів, які здійснюють пересадку. Регіональні експреси на Ізюм курсують за розкладом.

Запоріжжя: приміські поїзди в рейсах, можливі затримки

У Запоріжжі, попри нічний обстріл і перебої з електропостачанням, приміські поїзди вийшли в рейси. Водночас можливі затримки до однієї години, але скасувань наразі немає.

Також тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6 та №40/39. Між Дніпром і Запоріжжям перевезення переважно здійснюють автобусними трансферами.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів орієнтуватися на вказівки залізничників та тримати увімкненими push-сповіщення для оперативного інформування.

Нагадаємо

В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів. Держава компенсуватиме різницю між собівартістю та чинними тарифами, щоб зберегти доступні ціни.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Конотоп
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Ізюм
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Лозова
Херсонська область
Україна
Краматорськ
Запоріжжя