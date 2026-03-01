Затримки до години та автобуси замість поїздів - УЗ змінила рух 1 березня

Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів. Вони пов'язані з безпековою ситуацією 1 березня, повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал національного залізничного перевізника.

Херсонщина: рух залежить від безпекової ситуації

На Херсонщині рух поїздів здійснюється з урахуванням поточної безпекової обстановки. В УЗ наголошують: оперативні зміни можуть надходити через застосунок та оголошення під час поїздки.

Сумщина та Чернігівщина: регіональні поїзди курсують до Конотопа

У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди курсують до та з Конотопа. Ніжинський напрямок обслуговують приміські поїзди за адаптованими графіками.

Харківщина та Донеччина: автобусні трансфери на ділянці Лозова - Краматорськ

На Харківщині та Донеччині між Лозовою та Краматорськом організовано автобусні трансфери. Зазначається, що поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон очікуватиме пасажирів, які здійснюють пересадку. Регіональні експреси на Ізюм курсують за розкладом.

Запоріжжя: приміські поїзди в рейсах, можливі затримки

У Запоріжжі, попри нічний обстріл і перебої з електропостачанням, приміські поїзди вийшли в рейси. Водночас можливі затримки до однієї години, але скасувань наразі немає.

Також тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6 та №40/39. Між Дніпром і Запоріжжям перевезення переважно здійснюють автобусними трансферами.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів орієнтуватися на вказівки залізничників та тримати увімкненими push-сповіщення для оперативного інформування.

