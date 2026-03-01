$43.210.00
Задержки до часа и автобусы вместо поездов - УЗ изменила движение 1 марта

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Из-за ситуации с безопасностью 1 марта Укрзализныця изменила движение поездов в Херсонской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Пассажиров просят ориентироваться на указания железнодорожников и включать push-уведомления.

Задержки до часа и автобусы вместо поездов - УЗ изменила движение 1 марта

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов. Они связаны с ситуацией безопасности 1 марта, сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал национального железнодорожного перевозчика.

Херсонщина: движение зависит от ситуации безопасности

На Херсонщине движение поездов осуществляется с учетом текущей обстановки безопасности. В УЗ отмечают: оперативные изменения могут поступать через приложение и объявления во время поездки.

Сумщина и Черниговщина: региональные поезда курсируют до Конотопа

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда курсируют до и из Конотопа. Нежинское направление обслуживают пригородные поезда по адаптированным графикам.

Харьковщина и Донетчина: автобусные трансферы на участке Лозовая - Краматорск

На Харьковщине и Донетчине между Лозовой и Краматорском организованы автобусные трансферы. Отмечается, что поезд №101/102 Барвенково – Херсон будет ожидать пассажиров, осуществляющих пересадку. Региональные экспрессы на Изюм курсируют по расписанию.

Запорожье: пригородные поезда в рейсах, возможны задержки

В Запорожье, несмотря на ночной обстрел и перебои с электроснабжением, пригородные поезда вышли в рейсы. В то же время возможны задержки до одного часа, но отмен пока нет.

Также временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов №86/85, №128/127, №6 и №40/39. Между Днепром и Запорожьем перевозки преимущественно осуществляются автобусными трансферами.

"Укрзалізниця" призывает пассажиров ориентироваться на указания железнодорожников и держать включенными push-уведомления для оперативного информирования.

Напомним

В Украине меняют подход к пассажирским поездам. Государство будет компенсировать разницу между себестоимостью и действующими тарифами, чтобы сохранить доступные цены.

Александра Василенко

