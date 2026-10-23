росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки

У ніч проти 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками Сумську, Харківську та Полтавську області. Внаслідок ударів щонайменше двоє людей отримали поранення, виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, пише УНН.

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Найбільше постраждали Суми, де російські дрони атакували цивільні об'єкти одразу в трьох частинах міста. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше двоє людей. Також зафіксували пошкодження житлового сектору.

У Харкові реактивний безпілотник влучив у дах господарської споруди в Слобідському районі. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки атак на Полтавщині та в Ізюмі

У Полтавській громаді російський безпілотник упав на відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, господарські споруди та лінію електропередач. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також росіяни атакували Ізюм на Харківщині. У районі Гончарівка зафіксували влучання безпілотника, внаслідок якого пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

Інформацію про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюють.

росія масовано атакувала Суми безпілотниками, є постраждалі та руйнування у трьох районах міста