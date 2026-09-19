росія запустила нову кампанію для заперечення злочинів у Бучі, звинувачують ООН - ЦПД
Київ • УНН
ЦПД заявив про нові маніпуляції москви щодо розслідувань убивств у Бучі. кремль прагне дискредитувати докази й уникнути відповідальності.
росія розгорнула черговий етап інформаційної кампанії з метою дискредитації міжнародних розслідувань та заперечення воєнних злочинів армії рф у Бучі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що речниця мзс рф марія захарова під час пресконференції зробила низку маніпулятивних заяв, звинувативши Секретаріат ООН та генерального секретаря у "підігруванні антиросійській кампанії" через нібито ненадання списків загиблих у Бучі. Крім того, вона вкотре назвала масові вбивства цивільних "провокацією за замовленням Британії" та заявила, що за загиблих мирних жителів Україна нібито видає "ліквідованих бойовиків нацбатальйонів".
Подібні випади на адресу ООН - це класичний прийом підміни понять. Намагаючись змістити фокус уваги з масових вбивств цивільних російськими військовими, кремль прагне поставити під сумнів численні фото- та відеодокази, свідчення місцевих жителів, матеріали судово-медичних експертиз і висновки міжнародних організацій
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Там додають, що послідовне заперечення звірств у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших деокупованих містах є системною стратегією росії.
У такий спосіб кремлівський режим прагне створити інформаційне алібі, розмити доказову базу для майбутніх міжнародних трибуналів та уникнути відповідальності за скоєні воєнні злочини
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