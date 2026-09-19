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росія запустила нову кампанію для заперечення злочинів у Бучі, звинувачують ООН - ЦПД

Київ • УНН

 • 610 перегляди

ЦПД заявив про нові маніпуляції москви щодо розслідувань убивств у Бучі. кремль прагне дискредитувати докази й уникнути відповідальності.

росія запустила нову кампанію для заперечення злочинів у Бучі, звинувачують ООН - ЦПД

росія розгорнула черговий етап інформаційної кампанії з метою дискредитації міжнародних розслідувань та заперечення воєнних злочинів армії рф у Бучі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що речниця мзс рф марія захарова під час пресконференції зробила низку маніпулятивних заяв, звинувативши Секретаріат ООН та генерального секретаря у "підігруванні антиросійській кампанії" через нібито ненадання списків загиблих у Бучі. Крім того, вона вкотре назвала масові вбивства цивільних "провокацією за замовленням Британії" та заявила, що за загиблих мирних жителів Україна нібито видає "ліквідованих бойовиків нацбатальйонів".

Подібні випади на адресу ООН - це класичний прийом підміни понять. Намагаючись змістити фокус уваги з масових вбивств цивільних російськими військовими, кремль прагне поставити під сумнів численні фото- та відеодокази, свідчення місцевих жителів, матеріали судово-медичних експертиз і висновки міжнародних організацій

- вказують у ЦПД.

Воєнні злочини росіян у Бучі: викрито особи 13 командирів рф, відповідальних за звірства28.09.25, 18:38 • 5055 переглядiв

Там додають, що послідовне заперечення звірств у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших деокупованих містах є системною стратегією росії.

У такий спосіб кремлівський режим прагне створити інформаційне алібі, розмити доказову базу для майбутніх міжнародних трибуналів та уникнути відповідальності за скоєні воєнні злочини

- резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У серпні бійці полку "Скіфські Грифони" вполювали високопоставленого російського полковника, який командував військовими злочинцями у Бучі.

Чотири роки після деокупації Бучі - розкрито 124 найзухваліші злочини, у російсько-окупаційних військах встановили 97 підозрюваних 31.03.26, 10:17 • 4892 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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