рф зруйнувала п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди - ОВА

У четвер, 29 жовтня росіяни скинули КАБ на 5-поверхову будівлю в Ізюмі Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

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Влучання зафіксовано в 5-поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверх. Під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція - йдеться в дописі.

Згодом він додав, що внаслідок атаки постраждало 9 людей.

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Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Лозовій. Наразі відомо про 6 постраждалих.

Також УНН повідомляв, що росіяни атакували три міста України: Дніпро, Чернігів і Кременчук. Загалом відомо про понад 40 поранених.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російському генералу родом з Чугуєва на Харківщині висунули обвинувачення за наказ ударити по музею Сковороди у 2022 році. Унаслідок удару поранено охоронця музею. Знищено дах і перекриття, пошкоджено стіни та частину експозиції. Історична будівля опинилася в аварійному стані.