рф зруйнувала п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди - ОВА

$45.590.0150.770.09
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 1386 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
12:58 • 7446 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
12:13 • 12900 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
12:06 • 11231 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
10:46 • 13102 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
10:33 • 13783 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
09:33 • 16011 перегляди
У Дніпрі рф вдарила по електропотягу, велика кількість загиблих
08:33 • 18374 перегляди
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок - Лубінець
29 жовтня, 06:19 • 29002 перегляди
росія атакувала Україну 112 дронами, знищено 75% реактивних
29 жовтня, 05:58 • 26421 перегляди
Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на РівненщиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.9м/с
56%
757мм
Популярнi новини
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"29 жовтня, 05:05 • 26862 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 24803 перегляди
КНДР запустила до 10 балістичних ракет після візиту Кім Чен Ина до Китаю29 жовтня, 06:45 • 13088 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 33660 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 11418 перегляди
Публікації
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців14:30 • 22 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
14:18 • 1406 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше11:49 • 10791 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 33812 перегляди
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 51358 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Кременчук
Реклама
УНН Lite
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво14:15 • 304 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC13:11 • 2646 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується10:25 • 9764 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 11511 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 24893 перегляди
Актуальне
Фільм
Шахед-136
Техніка
Financial Times
Су-34

рф зруйнувала п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди - ОВА

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

російська авіабомба частково зруйнувала п’ятиповерхівку в Ізюмі. Триває пошуково-рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.

рф зруйнувала п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди - ОВА

У четвер, 29 жовтня росіяни скинули КАБ на 5-поверхову будівлю в Ізюмі Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Влучання зафіксовано в 5-поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверх. Під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція

- йдеться в дописі.

Згодом він додав, що внаслідок атаки постраждало 9 людей.

Додатково

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Лозовій. Наразі відомо про 6 постраждалих.

Також УНН повідомляв, що росіяни атакували три міста України: Дніпро, Чернігів і Кременчук. Загалом відомо про понад 40 поранених.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російському генералу родом з Чугуєва на Харківщині висунули обвинувачення за наказ ударити по музею Сковороди у 2022 році. Унаслідок удару поранено охоронця музею. Знищено дах і перекриття, пошкоджено стіни та частину експозиції. Історична будівля опинилася в аварійному стані.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Ізюм
Дніпро (місто)
Лозова
Чугуїв
Україна
Кременчук
Чернігів