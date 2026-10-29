Генералу рф родом із Харківщини висунули обвинувачення в наказі про знищення музею Сковороди

російського генерал-лейтенанта обвинувачують у відданні наказу на ракетний удар по Національному літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

російський генерал-лейтенант, родом із Чугуєва на Харківщині, за даними слідства, наказав завдати ракетного удару по Національному музею Григорія Сковороди. Йдеться про командувача 6-ї армії ВПС і ППО рф

Зазначається, що генерал достовірно знав, що атакує не військову ціль, а пам’ятку української культури. Попри це, віддав бойовий наказ на її знищення. Слідство встановило весь ланцюг передачі наказу через командирів авіадивізії та винищувального авіаполку.

Обвинувальні акти щодо обох уже скеровано до суду.

6 травня 2022 року російський Су-35С ударив протикорабельною ракетою Х-35 по маєтку XVIII століття, де Григорій Сковорода провів останні роки життя і поблизу якого був уперше похований