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Генералу рф родом із Харківщини висунули обвинувачення в наказі про знищення музею Сковороди

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Генералу рф із Чугуєва висунули обвинувачення за наказ ударити по музею Сковороди у 2022 році. Поранено охоронця, будівлю зруйновано.

Генералу рф родом із Харківщини висунули обвинувачення в наказі про знищення музею Сковороди

російського генерал-лейтенанта обвинувачують у відданні наказу на ракетний удар по Національному літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

російський генерал-лейтенант, родом із Чугуєва на Харківщині, за даними слідства, наказав завдати ракетного удару по Національному музею Григорія Сковороди. Йдеться про командувача 6-ї армії ВПС і ППО рф

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генерал достовірно знав, що атакує не військову ціль, а пам’ятку української культури. Попри це, віддав бойовий наказ на її знищення. Слідство встановило весь ланцюг передачі наказу через командирів авіадивізії та винищувального авіаполку.

Обвинувальні акти щодо обох уже скеровано до суду.

6 травня 2022 року російський Су-35С ударив протикорабельною ракетою Х-35 по маєтку XVIII століття, де Григорій Сковорода провів останні роки життя і поблизу якого був уперше похований

- повідомили у Генпрокуратурі.

Унаслідок удару поранено охоронця музею. Знищено дах і перекриття, пошкоджено стіни та частину експозиції. Історична будівля опинилася в аварійному стані

російського генерал-лейтенанта обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори Офісу Генерального прокурора затвердили обвинувальний акт. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Доповнення

Станом на вересень 2026 року внаслідок дій російських військових пошкоджено або знищено 2161 пам’ятку культурної спадщини України. Серед пошкоджених і зруйнованих - 104 пам’ятки культурної спадщини на територіях, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Ольга Розгон

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