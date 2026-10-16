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Наказали стратити українських військовополонених у Вовчанську - командир рф та четверо підлеглих отримали підозри

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

П’ятьом російським військовим заочно повідомили про підозру у розстрілі трьох українських полонених на агрегатному заводі. Одного співучасника вже засуджено довічно.

Наказали стратити українських військовополонених у Вовчанську - командир рф та четверо підлеглих отримали підозри

Правоохоронці встановили ще п’ятьох російських військових, причетних до розстрілу трьох українських захисників на території Вовчанського агрегатного заводу влітку 2024 року, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, серед підозрюваних - командир батальйону, який віддавав накази вбивати полонених, старший на позиції, який передавав їх підлеглим, безпосередній виконавець розстрілів та двоє спільників.

У червні 2024 року український військовий, втративши орієнтацію під час боїв, опинився на позиціях окупантів і через чисельну перевагу противника здався в полон. Після допиту росіяни з позивними "Кот" і "Алтай" доповіли старшому на позиції "Красавчіку", який отримав від командира батальйону "Єнота" наказ убити полоненого. За його вказівкою захисника відвели до КПП заводу, де "Кот" застрелив його пострілом у голову, а "Алтай" контролював периметр.

На початку липня за аналогічною схемою окупанти стратили ще двох українських військових, які потрапили в полон під час боїв у Вовчанську. Їх допитали, прив’язавши до стовпів, а після наказу "Єнота", переданого через "Красавчіка", відвели до насосної станції. Там "Кот" і "Алтай" вистрілили кожному в потилицю. Обидва захисники загинули на місці. Ще двоє військових із позивними "Коба" та "Вуду" супроводжували полонених і охороняли територію.

Розстріл представниками зс рф полонених українських захисників під Покровськом: прокуратура повідомила про початок розслідування29.12.25, 09:55 • 3732 перегляди

Прокурори повідомили, що ролі учасників злочину встановили завдяки свідченням, радіоперехопленням, інформації з електронних носіїв і відеозаписам із безпілотників.

П’ятьом військовослужбовцям рф заочно повідомлено про підозру:

• "Єноту" та "Красавчіку" - у відданні наказів про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством;

• "Коту" - у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством за попередньою змовою групою осіб;

• "Кобі" та "Вуду" - у пособництві у вчиненні цього злочину.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 438, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 КК України в редакції, чинній до 24 жовтня 2024 року, відповідно до ролі кожного.

Ще одного учасника страт - Сергія Тужилова з позивним "Алтай" - раніше засуджено до довічного позбавлення волі. Наразі його захисник оскаржує вирок в апеляційному суді.

Антоніна Туманова

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