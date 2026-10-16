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Приказали казнить украинских военнопленных в Волчанске — командиру РФ и четверым подчинённым объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 3234 просмотра

Пятерым российским военнослужащим заочно сообщили о подозрении в расстреле троих украинских пленных на агрегатном заводе. Один соучастник уже осуждён пожизненно.

Приказали казнить украинских военнопленных в Волчанске — командиру РФ и четверым подчинённым объявили о подозрении

Правоохранители установили ещё пятерых российских военнослужащих, причастных к расстрелу троих украинских защитников на территории Волчанского агрегатного завода летом 2024 года, передаёт УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, среди подозреваемых — командир батальона, отдававший приказы убивать пленных, старший на позиции, передававший их подчинённым, непосредственный исполнитель расстрелов и двое сообщников.

В июне 2024 года украинский военнослужащий, потеряв ориентацию во время боёв, оказался на позициях оккупантов и из-за численного превосходства противника сдался в плен. После допроса россияне с позывными "Кот" и "Алтай" доложили старшему на позиции "Красавчику", который получил от командира батальона "Енота" приказ убить пленного. По его указанию защитника отвели к КПП завода, где "Кот" застрелил его выстрелом в голову, а "Алтай" контролировал периметр.

В начале июля по аналогичной схеме оккупанты казнили ещё двоих украинских военнослужащих, попавших в плен во время боёв в Волчанске. Их допросили, привязав к столбам, а после приказа "Енота", переданного через "Красавчика", отвели к насосной станции. Там "Кот" и "Алтай" выстрелили каждому в затылок. Оба защитника погибли на месте. Ещё двое военнослужащих с позывными "Коба" и "Вуду" сопровождали пленных и охраняли территорию.

Расстрел представителями вс рф пленных украинских защитников под Покровском: прокуратура сообщила о начале расследования29.12.25, 09:55 • 3732 просмотра

Прокуроры сообщили, что роли участников преступления установили благодаря свидетельским показаниям, радиоперехватам, информации с электронных носителей и видеозаписям с беспилотников.

Пятерым военнослужащим рф заочно сообщили о подозрении:

• "Еноту" и "Красавчику" — в отдаче приказов о нарушении законов и обычаев войны, сопряжённом с умышленным убийством;

• "Коту" — в нарушении законов и обычаев войны, сопряжённом с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц;

• "Кобе" и "Вуду" — в пособничестве в совершении этого преступления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 438, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 УК Украины в редакции, действовавшей до 24 октября 2024 года, в соответствии с ролью каждого.

Ещё один участник казней — Сергей Тужилов с позывным "Алтай" — ранее был приговорён к пожизненному лишению свободы. В настоящее время его защитник обжалует приговор в апелляционном суде.

Антонина Туманова

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