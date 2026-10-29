Генералу рф родом из Харьковской области предъявили обвинение в отдаче приказа об уничтожении музея Сковороды

российского генерал-лейтенанта обвиняют в отдаче приказа о ракетном ударе по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

российский генерал-лейтенант, родом из Чугуева в Харьковской области, по данным следствия, приказал нанести ракетный удар по Национальному музею Григория Сковороды. Речь идет о командующем 6-й армией ВВС и ПВО рф - говорится в сообщении.

Отмечается, что генерал достоверно знал, что атакует не военную цель, а памятник украинской культуры. Несмотря на это, отдал боевой приказ о его уничтожении. Следствие установило всю цепочку передачи приказа через командиров авиадивизии и истребительного авиаполка.

Обвинительные акты в отношении обоих уже направлены в суд.

6 мая 2022 года российский Су-35С нанес удар противокорабельной ракетой Х-35 по усадьбе XVIII века, где Григорий Сковорода провел последние годы жизни и возле которой был впервые похоронен - сообщили в Генпрокуратуре.

В результате удара был ранен охранник музея. Уничтожены крыша и перекрытия, повреждены стены и часть экспозиции. Историческое здание оказалось в аварийном состоянии

российского генерал-лейтенанта обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора утвердили обвинительный акт. Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Дополнение

По состоянию на сентябрь 2026 года в результате действий российских военнослужащих повреждена или уничтожена 2161 памятник культурного наследия Украины. Среди поврежденных и разрушенных — 104 памятника культурного наследия на территориях, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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