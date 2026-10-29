рф разрушила пятиэтажку в Изюме, под завалами могут находиться люди - ОВА

В четверг, 29 октября, россияне сбросили КАБ на 5-этажное здание в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Попадание зафиксировано в 5-этажное здание с последующим частичным разрушением с 1-го по 5-й этаж. Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция - говорится в сообщении.

Позже он добавил, что в результате атаки пострадали 9 человек.

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Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Лозовой. В настоящее время известно о 6 пострадавших.

Также УНН сообщал, что россияне атаковали три города Украины: Днепр, Чернигов и Кременчуг. Всего известно о более чем 40 раненых.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российскому генералу родом из Чугуева Харьковской области предъявили обвинение в отдаче приказа нанести удар по музею Сковороды в 2022 году. В результате удара был ранен охранник музея. Уничтожены крыша и перекрытия, повреждены стены и часть экспозиции. Историческое здание оказалось в аварийном состоянии.