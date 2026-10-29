рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
Київ • УНН
росія завдала ракетного удару по Лозовій, постраждали шестеро чоловіків. Загалом у кількох регіонах України загинули 19 людей.
росія 29 жовтня продовжила удари по Україні. У Харківській області рф завдала ракетного удару по Лозовій, відомо про 6 постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
Ворог наніс ракетний удар по місту Лозова. Внаслідок обстрілу постраждали 64-річний, 68-річний, 44-річний, 64-річний, 60-річний та 68-річний чоловіки
З його слів, усіх ушпиталили з вибуховими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу.
Доповнення
За останні години росіяни атакували цивільних одразу в кількох регіонах країни, зазначив голова МВС Іван Вигівський.
У Дніпрі вже 14 загиблих внаслідок удару рф по вокзалу. До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки у Кременчуці. Загалом від ранку 29 жовтня у Чернігові, Дніпрі, Кременчуці відомо про 19 загиблих, кількість поранених зростає - уже понад 40.