Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 поранених
Київ • УНН
У Дніпрі загинули 14 людей, у Кременчуці — троє, у Чернігові — дві дівчини. Загалом відомо про понад 40 поранених.
У Дніпрі вже 14 загиблих внаслідок удару рф по вокзалу. До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки у Кременчуці. Загалом від ранку 29 жовтня у Чернігові, Дніпрі, Кременчуці відомо про 19 загиблих, кількість поранених зростає - уже понад 40. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.
Дніпро
"До 14 зросла кількість загиблих унаслідок удару російського безпілотника по залізничному вокзалу у Дніпрі", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах 29 жовтня.
З його слів, також зросла кількість поранених.
"У Дніпрі вже 14 поранених через атаку росіян на залізничний вокзал. 13 із них госпіталізовані. Шестеро - у тяжкому стані. Серед них 11-річний хлопчик. Усі мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги. Медики постійно поруч із пораненими. Роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя", - вказав Ганжа.
Кременчук
У Кременчуці на Полтавщині ворожий БпЛА, як повідомляв голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, влучив у багатоквартирний житловий будинок.
"Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Станом на зараз, відомо про 15 поранених, з них – троє дітей", - написав у соцмережах Дяківнич.
Чернігів
"росія своєю "бандероллю" вбила двох 15-річних дівчаток у центрі Чернігова. Вже відомо про 15 постраждалих. Серед них троє дітей. 11 людей в лікарнях зараз. Решті медики надали допомогу на місці. Багато руйнувань. Всі служби попрацюють. Абсолютно цинічний удар. Росіяни просто терористи", - вказав у соцмережах голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у соцмережах.
Від ранку удари рф по Дніпру, Кременчуку і Чернігову забрали життя 17 людей, десятки поранених29.10.26, 13:07 • 9018 переглядiв