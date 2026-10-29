Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 поранених

У Дніпрі вже 14 загиблих внаслідок удару рф по вокзалу. До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки у Кременчуці. Загалом від ранку 29 жовтня у Чернігові, Дніпрі, Кременчуці відомо про 19 загиблих, кількість поранених зростає - уже понад 40. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.

Дніпро

"До 14 зросла кількість загиблих унаслідок удару російського безпілотника по залізничному вокзалу у Дніпрі", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах 29 жовтня.

З його слів, також зросла кількість поранених.

"У Дніпрі вже 14 поранених через атаку росіян на залізничний вокзал. 13 із них госпіталізовані. Шестеро - у тяжкому стані. Серед них 11-річний хлопчик. Усі мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги. Медики постійно поруч із пораненими. Роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя", - вказав Ганжа.

Кременчук

У Кременчуці на Полтавщині ворожий БпЛА, як повідомляв голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, влучив у багатоквартирний житловий будинок.

"Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Станом на зараз, відомо про 15 поранених, з них – троє дітей", - написав у соцмережах Дяківнич.

Чернігів

"росія своєю "бандероллю" вбила двох 15-річних дівчаток у центрі Чернігова. Вже відомо про 15 постраждалих. Серед них троє дітей. 11 людей в лікарнях зараз. Решті медики надали допомогу на місці. Багато руйнувань. Всі служби попрацюють. Абсолютно цинічний удар. Росіяни просто терористи", - вказав у соцмережах голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у соцмережах.

Від ранку удари рф по Дніпру, Кременчуку і Чернігову забрали життя 17 людей, десятки поранених