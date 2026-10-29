рф нанесла ракетный удар по Лозовой, шестеро раненых

россия 29 октября продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской области рф нанесла ракетный удар по Лозовой, известно о 6 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Враг нанес ракетный удар по городу Лозовая. В результате обстрела пострадали 64-летний, 68-летний, 44-летний, 64-летний, 60-летний и 68-летний мужчины - указал Синегубов.

По его словам, всех госпитализировали со взрывными ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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За последние часы россияне атаковали гражданских сразу в нескольких регионах страны, отметил глава МВД Иван Выговский.

В Днепре уже 14 погибших в результате удара РФ по вокзалу. До трех возросло число жертв вражеской атаки в Кременчуге. Всего с утра 29 октября в Чернигове, Днепре, Кременчуге известно о 19 погибших, число раненых растет — уже более 40.