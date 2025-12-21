Покровское направление остается самым горячим: обновленные карты Генштаба

В течение суток 20 декабря на фронте произошло 235 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, сбросив при этом 166 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 3609 обстрелов, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 2833 дрона-камикадзе - говорится в сводке.

В Генштабе уточнили, что авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Изюм Харьковской области; Дубовики Днепропетровской области; Преображенка Запорожской области; Снигиревка Николаевской области. При этом за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Кроме того, враг совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григоровки.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 штурмов оккупационных войск вблизи Дроновки, Северска, Выемки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении произошло 72 боевых столкновения в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Фили, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степное, Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 17 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Щербаков и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил пять безрезультатных попыток приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, 116 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники российских оккупантов.

