Первое военное оборудование по программе PURL прибыло в Украину - СМИ

12:49 • 8744 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 16283 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 25355 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 17466 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 16546 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 25947 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15185 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 45513 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43838 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33404 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ
В рф заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожар
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 25355 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 25947 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Китай
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
ТикТок
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury

Первое военное оборудование по программе PURL прибыло в Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.

Первое военное оборудование по программе PURL прибыло в Украину - СМИ

Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL, прибыло в Украину. Об этом Суспильному сообщил представитель НАТО, передает УНН.

Детали

По его словам, представителя НАТО, еще больше пакетов помощи "уже в пути". Сейчас в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета.

Днем ранее администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.

Напомним

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на два источника, что первые пакеты американской помощи в сфере вооружения для Украины одобрены администрацией Трампа и могут быть вскоре отправлены. Это произойдет в рамках нового финансового соглашения с союзниками, в рамках которого Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев.

В МИД подтвердили, что США одобрили первый пакет военной помощи Украине по программе PURL17.09.25, 15:30 • 1842 просмотра

Антонина Туманова

Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина