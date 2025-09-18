Первое военное оборудование по программе PURL прибыло в Украину - СМИ

Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL, прибыло в Украину. Об этом Суспильному сообщил представитель НАТО, передает УНН.

Детали

По его словам, представителя НАТО, еще больше пакетов помощи "уже в пути". Сейчас в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета.

Днем ранее администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.

Напомним

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на два источника, что первые пакеты американской помощи в сфере вооружения для Украины одобрены администрацией Трампа и могут быть вскоре отправлены. Это произойдет в рамках нового финансового соглашения с союзниками, в рамках которого Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев.

