Взносы в программу PURL составляют уже $2,1 млрд - Зеленский на встрече с Рютте
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили расширение программы PURL и угрозы от эскалации российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что нарушение РФ воздушного пространства НАТО является преднамеренными действиями, а не случайностью. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и особо отметил PURL – совместную инициативу НАТО и США, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран – членов Альянса.
Во время встречи детально обсудили эффективность PURL и ее дальнейшее расширение.
За два месяца с начала ее создания наполнение программы, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран – членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд долл., и важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней
Отмечается, что Марк Рютте подчеркнул, что важно увеличивать количество взносов и стран – участниц инициативы.
Отдельно речь шла об угрозах от эскалации российской агрессии. По мнению Президента Украины, нарушения воздушного пространства стран – членов НАТО не ошибки.
Нарушения воздушного пространства стран – членов НАТО – это не ошибки, а целенаправленные действия России
Владимир Зеленский и Марк Рютте скоординировали свои позиции и согласовали следующие совместные шаги.
Напомним
Как сообщали СМИ, в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.
