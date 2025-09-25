$41.380.00
Взносы в программу PURL составляют уже $2,1 млрд - Зеленский на встрече с Рютте

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения расширения программы PURL, которая уже достигла 2,1 млрд долларов. Также стороны скоординировали позиции относительно угроз от эскалации российской агрессии, подчеркнув преднамеренный характер нарушений воздушного пространства НАТО.

Взносы в программу PURL составляют уже $2,1 млрд - Зеленский на встрече с Рютте

Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили расширение программы PURL и угрозы от эскалации российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что нарушение РФ воздушного пространства НАТО является преднамеренными действиями, а не случайностью. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и особо отметил PURL – совместную инициативу НАТО и США, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран – членов Альянса.

Во время встречи детально обсудили эффективность PURL и ее дальнейшее расширение.

За два месяца с начала ее создания наполнение программы, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран – членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд долл., и важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней

- написал Владимир Зеленский.

Отмечается, что Марк Рютте подчеркнул, что важно увеличивать количество взносов и стран – участниц инициативы.

Отдельно речь шла об угрозах от эскалации российской агрессии. По мнению Президента Украины, нарушения воздушного пространства стран – членов НАТО не ошибки.

Нарушения воздушного пространства стран – членов НАТО – это не ошибки, а целенаправленные действия России

- говорится в сообщении Президента Украины.

Владимир Зеленский и Марк Рютте скоординировали свои позиции и согласовали следующие совместные шаги.

Напомним

Как сообщали СМИ, в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.  

