Зеленский обсудил с Генсеком НАТО поддержку Украины и программу PURL после очередной атаки РФ

28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко
28 сентября, 05:12
Известно о двух погибших, среди которых 12-летняя девочка, в результате атаки в Соломенском районе столицы - ГВА
28 сентября, 05:33
Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад
28 сентября, 07:24
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детей
10:08
Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК
13:05
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 14:01
26 сентября, 14:01
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
26 сентября, 06:40
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
Зеленский обсудил с Генсеком НАТО поддержку Украины и программу PURL после очередной атаки РФ

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Генсека НАТО Марка Рютте за поддержку и проинформировал о российском нападении. Лидеры обсудили программу PURL для приобретения оружия, спасающего жизни украинцев.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО поддержку Украины и программу PURL после очередной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поблагодарил за поддержку и проинформировал о сегодняшнем нападении России на Украину. Также речь шла о программе приобретения оружия для Украины PURL. Об этом Зеленский сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Зеленский передал Марку Рютте, что враг применил ударные дроны и ракеты, включая баллистические, нанося удары по критической инфраструктуре Украины.

Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодарен за поддержку. Рассказал о сегодняшней подлой российской атаке – ударные дроны, ракеты, в том числе баллистика 

– говорится в сообщении президента. 

Лидеры обсудили программу PURL, которую Украина оценивает как эффективный инструмент для приобретения оружия, реально защищающего жизни граждан. Зеленский отметил, что программа успешно работает и ведутся переговоры по ее расширению и привлечению к ней других стран, чтобы усилить обороноспособность Украины.

Напомним

Ранее в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.  

Несколько дней назад Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили расширение программы PURL и угрозы от эскалации российской агрессии.  

Степан Гафтко

Политика
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина