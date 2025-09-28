Зеленский обсудил с Генсеком НАТО поддержку Украины и программу PURL после очередной атаки РФ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поблагодарил за поддержку и проинформировал о сегодняшнем нападении России на Украину. Также речь шла о программе приобретения оружия для Украины PURL. Об этом Зеленский сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Зеленский передал Марку Рютте, что враг применил ударные дроны и ракеты, включая баллистические, нанося удары по критической инфраструктуре Украины.
Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодарен за поддержку. Рассказал о сегодняшней подлой российской атаке – ударные дроны, ракеты, в том числе баллистика
Лидеры обсудили программу PURL, которую Украина оценивает как эффективный инструмент для приобретения оружия, реально защищающего жизни граждан. Зеленский отметил, что программа успешно работает и ведутся переговоры по ее расширению и привлечению к ней других стран, чтобы усилить обороноспособность Украины.
Напомним
Ранее в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.
Несколько дней назад Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили расширение программы PURL и угрозы от эскалации российской агрессии.