Приглашение Трампа в Москву остается в силе - Песков
Киев • УНН
Приглашение президента США Дональда Трампа посетить Москву остается в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин готов встретиться с Трампом, решение о визите зависит от американского лидера.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что приглашение президента США дональда трампа посетить москву остается в силе. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Приглашение путина Трампу приехать в столицу рф остается в силе, дальше все, по словам пескова, зависит от решения американского лидера.
Это действительное приглашение. путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом
Напомним
Представитель путина дмитрий песков заявил, что российский диктатор пригласил Владимира Зеленского в москву для переговоров. По его словам, сроки завершения конфликта в Украине нельзя загадывать, но виден "свет в конце тоннеля".