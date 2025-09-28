$41.490.00
Эксклюзив
08:59 • 4700 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 9826 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 10329 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 14620 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 43051 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 63441 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 78055 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 129540 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54563 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46808 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Приглашение Трампа в Москву остается в силе - Песков

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Приглашение президента США Дональда Трампа посетить Москву остается в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин готов встретиться с Трампом, решение о визите зависит от американского лидера.

Приглашение Трампа в Москву остается в силе - Песков

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что приглашение президента США дональда трампа посетить москву остается в силе. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Приглашение путина Трампу приехать в столицу рф остается в силе, дальше все, по словам пескова, зависит от решения американского лидера.

Это действительное приглашение. путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом

- сказал песков.

Напомним

Представитель путина дмитрий песков заявил, что российский диктатор пригласил Владимира Зеленского в москву для переговоров. По его словам, сроки завершения конфликта в Украине нельзя загадывать, но виден "свет в конце тоннеля". 

Алена Уткина

