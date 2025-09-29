$41.480.01
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Вэнс заявил, что США рассматривают возможность по ракетам Tomahawk для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет Tomahawk большой дальности. Президент Трамп примет окончательное решение о разрешении сделки.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет большой дальности Tomahawk для противодействия российским оккупантам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой продать Tomahawk европейским странам, которые, в свою очередь, поставят их Украине. Вэнс заявил в программе Fox News Sunday, что президент США Дональд Трамп примет "окончательное решение" относительно того, разрешить ли сделку.

"Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев", - сказал Вэнс.

Ракеты Tomahawk имеют дальность 2500 км, что делает москву доступной для украинского арсенала, если Украина получит их, пишет издание.

Трамп ранее отклонял запросы Украины на использование ракет большой дальности, но теперь испытывает разочарование из-за отказа главы кремля владимира путина достичь мирного соглашения, отмечает издание.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп дал понять, что Киев теперь должен быть способен наносить удары на большие расстояния по россии, отмечает издание.

"Я думаю, что, читая то, что он (Трамп) сказал и читая то, что сказал вице-президент Вэнс... ответ - да. Используйте способность наносить удары на глубину. Убежищ не существует", - сказал Келлог в интервью Fox News позже в воскресенье.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Кит Келлог
Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина