Вэнс заявил, что США рассматривают возможность по ракетам Tomahawk для Украины
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет Tomahawk большой дальности. Президент Трамп примет окончательное решение о разрешении сделки.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет большой дальности Tomahawk для противодействия российским оккупантам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой продать Tomahawk европейским странам, которые, в свою очередь, поставят их Украине. Вэнс заявил в программе Fox News Sunday, что президент США Дональд Трамп примет "окончательное решение" относительно того, разрешить ли сделку.
"Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев", - сказал Вэнс.
Ракеты Tomahawk имеют дальность 2500 км, что делает москву доступной для украинского арсенала, если Украина получит их, пишет издание.
Трамп ранее отклонял запросы Украины на использование ракет большой дальности, но теперь испытывает разочарование из-за отказа главы кремля владимира путина достичь мирного соглашения, отмечает издание.
Россия отказывается от переговоров с Украиной и США, но ей "нужно проснуться" - Джей Ди Вэнс28.09.25, 18:17 • 5708 просмотров
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп дал понять, что Киев теперь должен быть способен наносить удары на большие расстояния по россии, отмечает издание.
"Я думаю, что, читая то, что он (Трамп) сказал и читая то, что сказал вице-президент Вэнс... ответ - да. Используйте способность наносить удары на глубину. Убежищ не существует", - сказал Келлог в интервью Fox News позже в воскресенье.
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог29.09.25, 08:05 • 18883 просмотра