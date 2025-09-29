$41.490.00
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Президент США Дональд Трамп санкционировал возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории рф, о чем сообщил специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог.

Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог

Президент США Дональд Трамп, по словам специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога, санкционировал возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение старшего корреспондента Белого дома и ведущей Fox News Джеки Генрих.

Вы имеете в виду, что позиция Президента заключается в том, что Украина может наносить удары дальнего действия по россии, что это было санкционировано Президентом?

- спрашивает ведущая.

Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, и то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ - да. Используйте способность проникать глубоко. Не существует таких вещей, как святилища

- отметил Келлог.

 Вместе с тем ряд сообщений в международных медиа указывает, что в Пентагоне существовали механизмы контроля и согласования, которые иногда сдерживали использование определенных типов дальнобойного оружия против целей в рф.

В частности, Reuters и другие издания сообщали о практике, когда оборонное ведомство устанавливало дополнительные предварительные процедуры для одобрения ударов с применением американских дальнобойных систем.  

Ранее представители администрации давали противоречивые сигналы относительно масштаба и условий, при которых США разрешают или ограничивают использование определенных вооружений. 

Напомним

По словам Зеленского, Украина передала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу все свои просьбы относительно передачи вооружения. Все это является частью соглашения на 90 миллиардов долларов. 

Он также заявил о готовности к отдельным договорам относительно дальнобойного оружия.

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Кит Келлог
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Пентагон
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты