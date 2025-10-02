$41.220.08
48.370.07
ukenru
09:13 • 3092 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 11045 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 15398 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15148 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 25345 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 16858 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19262 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36940 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50299 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30335 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
97%
756мм
Популярные новости
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 13803 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 16269 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру2 октября, 03:06 • 16276 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 13644 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 12428 просмотра
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 12465 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 25319 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50292 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 41525 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 56301 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Европа
Дания
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 45392 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 54112 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 36852 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 39652 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 49273 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
МиГ-31

Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране

Киев • УНН

 • 3096 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене напомнил о необходимости "Стены дронов" для защиты всей Европы. Украинские военные делятся опытом противостояния российским дронам, что является первым шагом к реализации этого проекта.

Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене сообщил, что украинские военные делятся с партнерами опытом противостояния российским дронам и заявил о необходимости реализации проекта "Стена дронов". Об этом пишет УНН.

Подробности

Президент отметил, что уже сейчас украинские военные в Дании делятся опытом противостояния российским дронам. Он также подчеркнул, что из-за войны Украина имеет опыт борьбы с вражескими БПЛА. 

Это первый шаг к созданию эффективной "Стены дронов" для защиты всей Европы. Давайте совместно работать над согласованными решениями, которые позволят превратить этот проект в реальность 

– заявил Зеленский. 

Он подчеркнул, что система безопасности должна охватывать всю Европу, а не только одну страну. Ведь, по словам президента, угроза от дронов может коснуться любой страны. 

Если РФ осмелится атаковать дронами Польшу или нарушить воздушное пространство северных государств Европы, это будет означать, что подобное может произойти где угодно. Нам нужны быстрые и действенные силы реагирования, которые знают, как эффективно противостоять дронам. Призываю вас присоединиться к программе PURL 

– подчеркнул президент Украины. 

По словам Зеленского, обмен опытом и совместная работа над противодействием беспилотникам помогут укрепить безопасность Европы и предотвратить новые угрозы в будущем.

Напомним

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече Европейского политического сообщества в Дании, в состав которого входят около 50 глав государств и правительств, а также лидеров ЕС. 

Президент Зеленский прибыл в столицу Дании – Копенгаген, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита он уже провел встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

Накануне Седьмого Саммита Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США возможность поставок дальнобойного вооружения Украине. В то же время он отметил, что окончательное решение будет зависеть от позиции Дональда Трампа.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша