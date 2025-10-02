Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене напомнил о необходимости "Стены дронов" для защиты всей Европы. Украинские военные делятся опытом противостояния российским дронам, что является первым шагом к реализации этого проекта.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене сообщил, что украинские военные делятся с партнерами опытом противостояния российским дронам и заявил о необходимости реализации проекта "Стена дронов". Об этом пишет УНН.
Подробности
Президент отметил, что уже сейчас украинские военные в Дании делятся опытом противостояния российским дронам. Он также подчеркнул, что из-за войны Украина имеет опыт борьбы с вражескими БПЛА.
Это первый шаг к созданию эффективной "Стены дронов" для защиты всей Европы. Давайте совместно работать над согласованными решениями, которые позволят превратить этот проект в реальность
Он подчеркнул, что система безопасности должна охватывать всю Европу, а не только одну страну. Ведь, по словам президента, угроза от дронов может коснуться любой страны.
Если РФ осмелится атаковать дронами Польшу или нарушить воздушное пространство северных государств Европы, это будет означать, что подобное может произойти где угодно. Нам нужны быстрые и действенные силы реагирования, которые знают, как эффективно противостоять дронам. Призываю вас присоединиться к программе PURL
По словам Зеленского, обмен опытом и совместная работа над противодействием беспилотникам помогут укрепить безопасность Европы и предотвратить новые угрозы в будущем.
Напомним
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече Европейского политического сообщества в Дании, в состав которого входят около 50 глав государств и правительств, а также лидеров ЕС.
Президент Зеленский прибыл в столицу Дании – Копенгаген, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита он уже провел встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен.
Накануне Седьмого Саммита Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США возможность поставок дальнобойного вооружения Украине. В то же время он отметил, что окончательное решение будет зависеть от позиции Дональда Трампа.