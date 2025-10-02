Зеленский обсудил с Мелони угрозы со стороны рф и гарантии безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Обсуждались угрозы со стороны россии и гарантии безопасности, а также подготовка к следующему заседанию коалиции.
Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. О потенциальных рисках и угрозах со стороны россии, учитывая недавние нарушения воздушного пространства стран Европы, и путях реагирования на общие вызовы. Готовы делиться опытом в этом вопросе
Кроме того, по его словам, обсудили и гарантии безопасности, и подготовку к следующему заседанию коалиции желающих, и контакты с Президентом Трампом.
Президент поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины во время войны.
