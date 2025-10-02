Зеленский обсудил с Мелони угрозы со стороны рф и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Речь шла об угрозах со стороны россии и гарантиях безопасности, передает УНН.

Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. О потенциальных рисках и угрозах со стороны россии, учитывая недавние нарушения воздушного пространства стран Европы, и путях реагирования на общие вызовы. Готовы делиться опытом в этом вопросе