Зеленський обговорив з Мелоні загрози від рф та гарантії безпеки

Ексклюзив
13:54 • 5590 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10697 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 5024 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Ексклюзив
12:31 • 11598 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20151 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27422 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29054 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26754 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45846 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
2 жовтня, 03:16 • 21001 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні
2 жовтня, 05:59 • 29713 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу
2 жовтня, 07:31 • 38087 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО
2 жовтня, 08:49 • 17630 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС
11:28 • 22147 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних страв
11:55 • 20027 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?
12:21 • 13167 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних страв
11:55 • 20132 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС
11:28 • 22248 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу
2 жовтня, 07:31 • 38187 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
2 жовтня, 05:30 • 45846 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Барт Де Вевер
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
13:33 • 3880 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
1 жовтня, 09:58 • 53817 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
1 жовтня, 07:33 • 61889 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
30 вересня, 18:48 • 43988 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
30 вересня, 14:16 • 46492 перегляди
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

Зеленський обговорив з Мелоні загрози від рф та гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Обговорювалися загрози з боку Росії та гарантії безпеки, а також підготовка до наступного засідання коаліції.

Зеленський обговорив з Мелоні загрози від рф та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів хорошу розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Йшлося про загрози з боку росії та гарантії безпеки, передає УНН

Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про потенційні ризики та загрози з боку Росії, зважаючи на нещодавні порушення повітряного простору країн Європи, і шляхи реагування на спільні виклики. Готові ділитися досвідом у цьому питанні 

- повідомив Зеленський.

Крім того, за його словами, обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з Президентом Трампом.

Президент подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.

Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС02.10.25, 16:35 • 950 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
"Коаліція охочих"
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Італія
Європа
Володимир Зеленський
Україна