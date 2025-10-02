Зеленський обговорив з Мелоні загрози від рф та гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Обговорювалися загрози з боку Росії та гарантії безпеки, а також підготовка до наступного засідання коаліції.
Президент України Володимир Зеленський провів хорошу розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про потенційні ризики та загрози з боку Росії, зважаючи на нещодавні порушення повітряного простору країн Європи, і шляхи реагування на спільні виклики. Готові ділитися досвідом у цьому питанні
Крім того, за його словами, обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з Президентом Трампом.
Президент подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.
