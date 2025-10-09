путин и лидер Азербайджана Алиев впервые встретились после сбития российской ПВО азербайджанского самолета - росСМИ

российский диктатор владимир путин впервые за год встречается с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. При этом путин заявил, что рядом с самолетом AZAL взорвались две ракеты российской ПВО, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин предложил президенту Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с катастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, который направлялся в Грозный, получил повреждения во время работы российской ПВО и разбился в Казахстане.

владимир путин также напомнил о своих извинениях за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над россией. российский президент впервые подтвердил, что азербайджанский самолет разбился в Казахстане после работы ПВО в россии.

Однако он утверждает, что две ракеты, выпущенные российской противоракетной системой, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах. путин и Алиев встречаются на полях межгосударственных мероприятий в Таджикистане. Последняя полноценная встреча лидеров была в октябре прошлого года.

Самолет AZAL разбился под Актау 25 декабря 2024 года. В 2025 году отношения между москвой и Баку резко обострились после арестов представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсудили дипломатическую работу для установления реального мира, а также - энергетическое сотрудничество.