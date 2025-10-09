$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8742 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25527 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28532 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19401 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19309 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30094 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16605 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15544 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
путин и лидер Азербайджана Алиев впервые встретились после сбития российской ПВО азербайджанского самолета - росСМИ

Киев • УНН

 • 998 просмотра

владимир путин впервые за год встретился с Ильхамом Алиевым, обсудив катастрофу самолета AZAL, который разбился в Казахстане после работы российской ПВО. путин заявил, что две ракеты взорвались в нескольких метрах от самолета, не поразив его непосредственно.

путин и лидер Азербайджана Алиев впервые встретились после сбития российской ПВО азербайджанского самолета - росСМИ

российский диктатор владимир путин впервые за год встречается с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. При этом путин заявил, что рядом с самолетом AZAL взорвались две ракеты российской ПВО, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин предложил президенту Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с катастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, который направлялся в Грозный, получил повреждения во время работы российской ПВО и разбился в Казахстане.

владимир путин также напомнил о своих извинениях за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над россией. российский президент впервые подтвердил, что азербайджанский самолет разбился в Казахстане после работы ПВО в россии.

Однако он утверждает, что две ракеты, выпущенные российской противоракетной системой, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах. путин и Алиев встречаются на полях межгосударственных мероприятий в Таджикистане. Последняя полноценная встреча лидеров была в октябре прошлого года.

Самолет AZAL разбился под Актау 25 декабря 2024 года. В 2025 году отношения между москвой и Баку резко обострились после арестов представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсудили дипломатическую работу для установления реального мира, а также - энергетическое сотрудничество.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
Баку
Ильхам Алиев
Таджикистан
Азербайджан
Владимир Зеленский
Казахстан